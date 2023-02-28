蔡天鳳案｜無綫高學歷主播麥詩敏報新聞眼濕濕 網民指人之常情 激讚人善心美

蔡天鳳碎屍案轟動全城，隨警方前晚（26日）交代在湯煲內尋回死者頭顱，市民直指案情心寒！無綫新聞女主播麥詩敏昨晨（27日）在《香港早晨》提及法醫檢走湯煲，疑找到死者蔡天鳳頭顱時，她更眼泛淚光、神情哀傷，情緒似乎有點波動，惟網民沒有責怪麥詩敏的表現，更指這是人之常情…