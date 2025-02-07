前TVB主播麥詩敏揭露深圳市集「釣雞遊戲」 狠批行為殘忍惹熱議
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近日，前TVB新聞台首席主播麥詩敏在其社交媒體上發布了一段影片，直擊深圳一市集中的釣雞遊戲。麥詩敏表示不滿，直斥該遊戲行為殘忍，引起網民廣泛關注和討論。
深圳市集殘忍釣雞遊戲
這段名為《慎入！深圳殘忍釣雞遊戲直擊》的影片，可以看到一個充氣池中擺放著疑似雞糧的物質，而數十隻小雞則在池中蹦跳。每隻小雞的腳都被黏上了一塊磁石，而場邊的小朋友則拿著釣竿，試圖用磁鐵釣起這些小雞。「早前喺深圳一個市集，見到小朋友唔係玩撈金魚，而係玩釣雞。」麥詩敏在影片中以旁白形式說道：「我嗰下完全係嚇親，從來冇見過咁多雞仔圍埋喺度俾人釣，雞仔嘅腳黐咗嚿磁石，小朋友一攝就可以釣佢哋上嚟，我覺得啲雞仔真係好慘，咁細隻，仲俾人咁暴力對待。」
公眾反應與動物權益關注
這段影片在社交媒體上引起了廣泛的關注和討論。許多網民表達了對小雞遭受的待遇的憤怒和不滿，認為這種遊戲是對動物的嚴重虐待。麥詩敏也在影片中提出了問題：「睇呢隻畀佢一釣，成隻調轉，仲要頭落。之後好似仲可以攞返屋企，拎咗返屋企下場又點呢？我就覺得有啲殘忍，大家又覺得係殘忍定好玩呢？」這一事件不僅引發了對該遊戲的道德質疑，也促使人們重新思考動物權益和兒童教育的問題。
慎入！深圳殘忍釣雞遊戲直擊！
圖片來源：IG@glorrrrr、YouTube圖片資料或影片來源：原文刊於新假期