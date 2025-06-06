前TVB主播麥詩敏歐遊犯法收天價罰單 網友質疑1事：唔好影衰香港人
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前TVB新聞台首席主播麥詩敏（Gloria）近日在社交媒體上發布了一段影片，分享她在意大利旅遊時因觸犯當地法例而收到的「天價」罰單，引起網民熱烈討論！
麥詩敏 因超速駕駛被罰天價
這張罰單原來是麥詩敏在意大利自駕遊時，因超速駕駛而收到，她直呼罰單銀碼為「天價」，並解釋說：「如果你喺罰單發出後5天內交就最平，但因為我哋係郵寄嘅關係，咁就已經過咗（限期），咁我哋要畀個價錢就係85.1歐元（約760港元），七百幾八百蚊港紙，勁貴，等於香港兩張罰單。如果再拖幾個月都唔交，（罰款）就再貴啲喇，要畀129.6歐元（約1,157港元）。」
麥詩敏警告大家：唔使諗住走得甩！
麥詩敏憶述她去意利大旅遊已是去年10月時的事情，這張罰單經過長達8個月的時間，仍順利寄抵香港，這次經歷讓她感到震驚，因此她提醒大家在外國自駕遊時必須嚴格遵守當地的交通規則，以免被罰類似的昂貴罰款，她更直言：「唔使諗住走得甩！」
網友分享自駕遊收罰單經歷
這段經歷在社交媒體上引起了廣泛的討論，許多網友表示對意大利的高昂罰款感到驚訝，也有人分享了他們在其他國家自駕遊時的類似經歷：「我喺挪威幾個鐘內食咗兩張違泊牛肉乾，每張800元港幣。最慘真係唔知邊度泊得邊度唔得」、「試過Bologna入停車場前誤入巴士線，罰咗近100歐」、「我試過喺美國沙漠公路俾埋伏嘅警察罰咗兩三千蚊港紙」等。
網友質疑麥詩敏：點解喺當地唔交埋？
有網友就質疑麥詩敏點解無在當地即時交罰款：「佢最初諗住唔交？有晒你啲資料，下次入境好麻煩㗎喎」、「點解喺當地唔交埋？寄到香港，咪想辦法交囉！又唔係幾萬蚊」、「一張牛肉乾，早交平幾嚿」、「幾嚿水快啲交咗佢啦，唔好影衰香港人！」
亦有網友質疑所謂「天價」的形容太誇張，紛紛指：「1000都天價?」、「見到天價仲以為幾貴」、「以為個天價係幾萬至十幾萬咁」、「簡直侮辱咗張罰單！區區千幾蚊就話『天價』」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@glorrrrr資料或影片來源：原文刊於新假期