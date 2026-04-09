「東張女神」麥詩晴黃色比堅尼大晒Fit爆身材 港姐出身曾自爆被開50萬飯局兼上房價
麥詩晴黃色比堅尼大晒Fit爆身材
麥詩晴日前在Instagram分享一輯夏日回憶照片，留言表示「Throwback to summer，最近d天氣陰晴不定 想快d到夏天」。相中所見，她身穿黃色比堅尼在沙灘拍攝，夕陽西下的浪漫氛圍下盡情展現完美身材曲線，同時大晒各種可愛表情包，甜美笑容配上性感造型形成強烈反差。網民見狀立即被電暈，紛紛留言大讚「Hot！」、「又靚又性感」、「身材好好」、「你笑得好可愛和靚女」、「BB好得意呀」，證明這位「東張女神」的人氣確實非同小可。
2020年港姐十強入行經歷坎坷路
回顧麥詩晴的演藝起點，她於2020年參加《香港小姐競選》並成功入圍最後十強，雖然最終未能奪冠，但隨後簽約TVB正式踏足娛樂圈。擁有芭蕾舞RAD專業級證書及外地認證教師資格的她，求學時期更曾是田徑全場冠軍及跳高季軍，可謂動靜皆宜的全能型藝人。入行後她先在《愛·回家之開心速遞》飾演「慌張西望」主持程絲展開拍劇生涯，其後參演《欺詐劇團》、《青春不要臉》、《美麗戰場》、《隱形戰隊》、《新聞女王》、《富貴千團》及《法證先鋒6：倖存者的救贖》等多部作品，演技逐漸獲得認同。
麥詩晴自爆TVB糧單得個0慘況
不過光鮮亮麗的螢幕形象背後，麥詩晴曾經歷過相當艱難的入行初期。2024年她在社交平台大玩「你問我答」遊戲時，毫不避諱地公開TVB內幕，當被問及藝人收入情況時，她坦言「啱啱入行嗰時試過有排冇乜嘢做，一打開糧單$0」。對於「真係好多同事得7,000至8,000元人工？」的提問，她更直接回應「我好少問其他人，但係我就有試過上面寫嗰個情況」，毫不掩飾地承認曾經面對零收入的困境，率直程度令網民大為驚訝。
霸氣拒絕50萬飯局上房邀請
更令人佩服的是麥詩晴面對誘惑時的堅定立場。她曾公開一則私訊截圖，顯示有自稱娛樂公司經理人的網民直接開出「飯局上房50萬」的價格邀請她參加聚會。面對如此「豐厚」條件，麥詩晴毫不猶豫地霸氣回應「女演員的工作不包括這些範疇，call 218五個0應該能夠解決你的問題」，清楚劃分工作界線的專業態度獲得網民一致讚賞。
成功加入東張西望榮升新女神
經過多年努力和堅持，麥詩晴終於在2025年5月成功加入《東張西望》，正式榮升為新一代「東張女神」。她透露早在一兩年前已經自薦加入節目，但當時暫時未有空缺，直到後來製作組人手不足時才獲得機會。談到擔任主持的挑戰，她坦言「最大挑戰係每次訪問時都要克制自己興奮開心嘅感覺，因為訪問當中有好多嘅藝人都係我偶像，所以好多時候第一次都會表現冷靜少少，擔心唔小心暴露咗自己真實情緒，嚇親大家」。
網民大讚麥詩晴率真性格值得支持
麥詩晴從入行初期的零收入困境，到現在成為備受關注的「東張女神」，這段奮鬥歷程充滿勵志色彩。網民對她的率真性格和專業態度給予高度評價，紛紛留言表示「佢真係好敢講真話」、「有原則嘅女仔最靚」、「支持佢繼續努力」、「呢種性格喺娛樂圈好難得」。相信憑著這種不畏困難、堅持原則的精神，麥詩晴在演藝路上必定能夠走得更遠更穩。