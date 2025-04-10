《麻甩媽咪》4月開播 余香凝挑戰爆笑麻甩角色 盤點必睇原因
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《麻甩媽咪》（英文名：Uncle Mum）是香港ViuTV旗下的MakerVille製作的一部原創劇集，於2025年4月緊接《三命》啟播，靈幻都市喜劇題材的劇集，由金像影后余香凝飾演女主角，開拍以來已備受矚目，本文為大家介紹這齣劇集的必睇原因：
《麻甩媽咪》必睇原因
- 靈魂交換題材夠晒破格
講到明係麻甩佬同人哋阿媽（黃德斌同余香凝飾）無啦啦調轉咗個靈魂，呢種「上身」橋段喺港劇真係少見！除咗笑到gap gap聲，仲會探討男女角色、家庭責任呢啲貼地話題，夠晒過癮又有深度，絕對唔係普通肥皂劇！
- 影后撞實力派，戲味爆棚
余香凝啱啱拎完金像獎影后（2024年憑《白日之下》平實的女記者角色），今次要扮麻甩佬真係考演技；黃德斌呢個硬漢專業戶突然要嬌嗲做媽咪，睇預告片已經笑到噴飯！兩個演技派一齊「錯體」演出，唔驚喜就假！
- MIRROR成員加持 粉絲實撐
MIRROR嘅Frankie（陳瑞輝）今次有份演出，雖然佢拍攝期間爆出緋聞，但承接《IT狗》之後終於有新作，仲要同黃德斌做父子，相信會有新感覺！
- 笑中有淚 一家大細都啱睇
成個設定有啲似2003年 Disney電影 《衰鬼媽咪》（Freaky Friday），不過今次設定不是母女對調，而係父母角色互換，睇阿爸點樣雞手鴨腳湊仔，阿媽點樣用麻甩佬身份返工，實有一大堆蝦碌場面。不過ViuTV啲劇一向識玩溫情，今次應該都唔例外，喊住笑咁先過癮嘛！
- 靈幻劇落本製作
《麻甩媽咪》聽講落重本，場景同服裝都特別設計過。最正係佢哋夠膽玩，唔似得大台成日都係豪門爭產戲！
二、演員陣容逐個捉
等我同大家拆解下《麻甩媽咪》嘅演員陣容，個個都咁有睇頭：
- 黃德斌 飾「麻甩阿爸」口水發
角色爆點：平時成個硬漢咁款，突然要扮溫柔媽咪，仲要着住圍裙煮飯，真係諗起都覺得搞笑！
演員底蘊：黃德斌做戲向來夠晒沉實，今次破天荒做喜劇，仲要反串演出，絕對係佢從影以來最大突破！
- 余香凝 飾「溫柔阿媽」
角色爆點：平時斯斯文文，點知上身做咗麻甩佬之後，連講嘢都粗聲粗氣，仲要學人飲啤酒睇波！
演員底蘊：新科影后果然有料到，預告片見佢扮麻甩佬真係似模似樣，連行路姿勢都刻意學到十足十！
- Frankie（MIRROR）飾「叛逆仔」
角色爆點：見到阿爸突然變到娘娘腔，阿媽就成個男人婆咁，真係嚇到個仔口都擘大！
演員底蘊：Frankie雖然演戲經驗唔多，但勝在夠自然，今次同兩位前輩對戲，應該學到唔少嘢！
- 沈貞巧 飾「神秘角色」
角色爆點：暫時未透太多，但聽講同靈魂交換嘅秘密有關，可能係關鍵人物！
演員底蘊：呢位新生代演員演技夠晒自然，今次應該會有驚喜演出！
- Tiger（MIRROR）飾「搞笑朋友」
角色爆點：聽講成日喺劇度搞爛gag
演員底蘊：Tiger本身個人已經夠晒搞笑，今次做返自己就得啦！
三、拍攝幕後笑料大公開
雖然劇集未播，但已經有唔少拍攝趣事流出：
- 黃德斌學「女人味」笑爆全場
聽講黃德斌為咗演好媽咪角色，特登去觀察余香凝嘅小動作，點知學到過晒火位，成日不自覺咁撥頭髮，搞到成個場嘅工作人員忍唔住笑！
- MIRROR成員即興爆肚
Frankie同Tiger成日喺片場爆肚，有場戲原本好正經，點知Tiger突然加咗句：「阿爸你今日個妝咁靚嘅？」搞到NG咗好多次！
- 余香凝忍笑忍到面抽筋
有場戲要余香凝扮黃德斌嘅粗魯樣，點知佢一見到自己個麻甩造型就忍唔住笑，最後要導演叫全場靜晒先拍到！
- 服裝設計夠晒盞鬼
黃德斌着住粉紅色圍裙已經夠好笑，余香凝仲要着住超大碼西裝扮大佬，個造型真係睇一次笑一次！
- 製作團隊玩即興
今次拍攝好自由，演員可以隨時改對白，聽講有場戲原本好正經，最後變成全場一齊玩，導演仲話呢啲先係最真實嘅反應！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期