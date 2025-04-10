《麻甩媽咪》4月開播 余香凝挑戰爆笑麻甩角色 盤點必睇原因

最新娛聞
東方新地

廣告

《麻甩媽咪》（英文名：Uncle Mum）是香港ViuTV旗下的MakerVille製作的一部原創劇集，於2025年4月緊接《三命》啟播，靈幻都市喜劇題材的劇集，由金像影后余香凝飾演女主角，開拍以來已備受矚目，本文為大家介紹這齣劇集的必睇原因：

《麻甩媽咪》必睇原因

  1. 靈魂交換題材夠晒破格
    講到明係麻甩佬同人哋阿媽（黃德斌同余香凝飾）無啦啦調轉咗個靈魂，呢種「上身」橋段喺港劇真係少見！除咗笑到gap gap聲，仲會探討男女角色、家庭責任呢啲貼地話題，夠晒過癮又有深度，絕對唔係普通肥皂劇！
  2. 影后撞實力派，戲味爆棚
    余香凝啱啱拎完金像獎影后（2024年憑《白日之下》平實的女記者角色），今次要扮麻甩佬真係考演技；黃德斌呢個硬漢專業戶突然要嬌嗲做媽咪，睇預告片已經笑到噴飯！兩個演技派一齊「錯體」演出，唔驚喜就假！
  3. MIRROR成員加持 粉絲實撐
    MIRROR嘅Frankie（陳瑞輝）今次有份演出，雖然佢拍攝期間爆出緋聞，但承接《IT狗》之後終於有新作，仲要同黃德斌做父子，相信會有新感覺！
  4. 笑中有淚 一家大細都啱睇
    成個設定有啲似2003年 Disney電影 《衰鬼媽咪》（Freaky Friday），不過今次設定不是母女對調，而係父母角色互換，睇阿爸點樣雞手鴨腳湊仔，阿媽點樣用麻甩佬身份返工，實有一大堆蝦碌場面。不過ViuTV啲劇一向識玩溫情，今次應該都唔例外，喊住笑咁先過癮嘛！
  5. 靈幻劇落本製作
    《麻甩媽咪》聽講落重本，場景同服裝都特別設計過。最正係佢哋夠膽玩，唔似得大台成日都係豪門爭產戲！
麻甩媽咪 余香凝 靈魂交換！（圖片來源：ViuTV）
靈魂交換！（圖片來源：ViuTV）
麻甩媽咪 余香凝 相當考演技（圖片來源：ViuTV）
相當考演技（圖片來源：ViuTV）

二、演員陣容逐個捉

等我同大家拆解下《麻甩媽咪》嘅演員陣容，個個都咁有睇頭：

  1. 黃德斌 飾「麻甩阿爸」口水發
    角色爆點：平時成個硬漢咁款，突然要扮溫柔媽咪，仲要着住圍裙煮飯，真係諗起都覺得搞笑！
    演員底蘊：黃德斌做戲向來夠晒沉實，今次破天荒做喜劇，仲要反串演出，絕對係佢從影以來最大突破！
  2. 余香凝 飾「溫柔阿媽」
    角色爆點：平時斯斯文文，點知上身做咗麻甩佬之後，連講嘢都粗聲粗氣，仲要學人飲啤酒睇波！
    演員底蘊：新科影后果然有料到，預告片見佢扮麻甩佬真係似模似樣，連行路姿勢都刻意學到十足十！
  3. Frankie（MIRROR）飾「叛逆仔」
    角色爆點：見到阿爸突然變到娘娘腔，阿媽就成個男人婆咁，真係嚇到個仔口都擘大！
    演員底蘊：Frankie雖然演戲經驗唔多，但勝在夠自然，今次同兩位前輩對戲，應該學到唔少嘢！
  4. 沈貞巧 飾「神秘角色」
    角色爆點：暫時未透太多，但聽講同靈魂交換嘅秘密有關，可能係關鍵人物！
    演員底蘊：呢位新生代演員演技夠晒自然，今次應該會有驚喜演出！
  5. Tiger（MIRROR）飾「搞笑朋友」
    角色爆點：聽講成日喺劇度搞爛gag
    演員底蘊：Tiger本身個人已經夠晒搞笑，今次做返自己就得啦！
麻甩媽咪 余香凝 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

三、拍攝幕後笑料大公開

雖然劇集未播，但已經有唔少拍攝趣事流出：

  1. 黃德斌學「女人味」笑爆全場
    聽講黃德斌為咗演好媽咪角色，特登去觀察余香凝嘅小動作，點知學到過晒火位，成日不自覺咁撥頭髮，搞到成個場嘅工作人員忍唔住笑！
  2. MIRROR成員即興爆肚
    Frankie同Tiger成日喺片場爆肚，有場戲原本好正經，點知Tiger突然加咗句：「阿爸你今日個妝咁靚嘅？」搞到NG咗好多次！
  3. 余香凝忍笑忍到面抽筋
    有場戲要余香凝扮黃德斌嘅粗魯樣，點知佢一見到自己個麻甩造型就忍唔住笑，最後要導演叫全場靜晒先拍到！
  4. 服裝設計夠晒盞鬼
    黃德斌着住粉紅色圍裙已經夠好笑，余香凝仲要着住超大碼西裝扮大佬，個造型真係睇一次笑一次！
  5. 製作團隊玩即興
    今次拍攝好自由，演員可以隨時改對白，聽講有場戲原本好正經，最後變成全場一齊玩，導演仲話呢啲先係最真實嘅反應！
麻甩媽咪 余香凝 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
麻甩媽咪 余香凝 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 