麻甩媽咪｜陳子豐許寶恆超感人父女情惹觀眾爆喊 重溫第12集4大催淚位
麻甩媽咪｜陳子豐攬實余香凝擔心爆喊
在劇中，陳子豐飾演男兒身女人心嘅溫柔「爸爸」劉國柱，因哎吔女顧家寧（Alice許寶恆飾）在家暈倒十分擔心，但陳子豐就因非許寶恆家人而被拒絕進入病房，只能在醫院外默默祈禱懷有身孕嘅許寶恆可以平安無事。而得知此事嘅周暐程（余香凝飾）就火速趕往醫院陪伴陳子豐，後者在睇見余香凝後更忍唔住釋放不安情緒，2人在醫院外攬到實爆喊嘅場口獲唔少觀眾大讚超感動！
麻甩媽咪｜Alice為陳子豐感動慶生
許寶恆在劇中拎住蛋糕出場為哎吔爸爸陳子豐慶生一幕，同樣獲唔少觀眾表示好感動！許寶恆除咗為陳子豐送上蛋糕外，更親手為其化上張敏嘅妝容，並表示：「上次同你睇舊戲，你話張敏好靚冇可能好似佢咁，我話可以。」隨後許寶恆更稱：「你話過靚唔靚冇分男女，靚就係靚」，鼓勵在劇中設定為「可男可女，係媽媽又係爸爸」嘅陳子豐。
麻甩媽咪｜阿Gao幫陳子豐重現張敏造型
許寶恆在劇中除咗懷有身孕外，同時亦係一位患有癌症嘅病人，不過許寶恆就表示希望將bb生落嚟，因此決定放棄治療。而在劇情後半段許寶恆就因病情惡化留院，而曾被鼓勵要做自己嘅哎吔爸爸陳子豐，就搵Rene（阿Gao沈貞巧）幫佢再度化上張敏嘅妝容去探望許寶恆，雖然呢段並冇太多對白，但係大家就表示2位演員嘅表情已經完美將情感流露！
麻甩媽咪｜阿Gao幫Alice傳最後話超催淚
許寶恆在劇集尾段將bb誕下後不幸離世，可惜陳子豐已經無法睇見許寶恆嘅靈魂，因此只能靠擁有陰陽眼嘅阿Gao代為傳話：「Rene，你幫我同爸爸講，我已經唔痛喇，好耐都冇試過好似依家咁舒服。」而聽見女兒最後的話嘅陳子豐更喊住表示「咁就好」，超感動演繹獲大批觀眾直言呢場簡直係全集喊得最勁嘅一幕！
麻甩媽咪｜陳子豐發文大談「爸爸」角色
陳子豐在劇集播出後，在社交平台曬出於劇中化身張敏造型嘅照片，並配文表示對「爸爸」一角嘅理念：「“Be Yourself”，做自己喜歡的事，穿自己喜歡的服裝，不介懷別人的目光/意見/質疑….所以當你讚“爸爸”靚嘅同時，我其實係希望你都可以好似“爸爸”一樣勇敢當自己人生的主人。」
陳子豐亦在文中重提與許寶恆嘅合作經歷，並大讚對方好認真：「當我知道你演“家寧”呢個角色時，我真係好放心，因為我相信你會為左演呢個角色百分百付出同投入」，更曬出許寶恆拎自己手機自拍嘅照片，兼獲對方留言稱：「我幾時自拍我都唔記得 btw多謝你呀爸爸~」