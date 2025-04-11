麻甩媽咪 劇情線上看 1-5集劇透黃德斌余香凝靈魂互換爆笑喜劇

ViuTV原創劇《麻甩媽咪》將於4月14日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。這部以靈魂互換為主題的輕喜劇，由黃德斌和余香凝領銜主演，講述一個麻甩的士司機與賢妻良母因意外而命運交纏的爆笑故事。以下為大家介紹《麻甩媽咪》第1-5集全文字劇情，以及劇集發布會上的最新情報！