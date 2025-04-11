麻甩媽咪 劇情線上看 1-5集劇透黃德斌余香凝靈魂互換爆笑喜劇
麻甩媽咪分集劇情搶先看
《麻甩媽咪》第1集劇情（4月14日 星期一）
麻甩的士佬口水發（黃德斌 飾）嘴賤但為人仗義，惟妻子早逝，與女兒Rene（沈貞巧飾）關係疏離；賢妻良母程程（余香凝 飾）是大眾眼中的人生勝利組，與餐廳老闆安仔（陳瑞輝 飾）早婚，並育有兒子林昇（王瑋程 飾）。不料，一場突發交通意外，令口水發與程程從此命運交纏。
《麻甩媽咪》第2集劇情（4月15日 星期二）
口水發甦醒，赫然發現自己上了程程身，變成一個女人！程程失去肉身，無奈成為無主孤魂。程程與口水發一人一鬼只好暫時合作，想辦法回復正常，「麻甩媽咪」就此誕生。
《麻甩媽咪》第3集劇情（4月16日 星期三）
Rene為了讓祖母張雅（黃文慧飾）早日走出喪子之痛，匆匆為口水發籌辦喪禮。與此同時，口水發和程程繼續嘗試不同方法，希望各自回到肉身，但無計可施，口水發終於要面對Rene。
《麻甩媽咪》第4集劇情（4月17日 星期四）
生無可戀的口水發逃離程程家，和好友「爸爸」（陳子豐 飾）相認，在「爸爸」無心插柳的提議下，口水發決定寄居程程肉身繼續做人。另一邊，程程開始擔憂自己的缺席，會讓家人陷入大混亂。
《麻甩媽咪》第5集劇情（4月18日 星期五）
口水發被迫回程程家，但仍是水土不服，更發現了安仔一直對程程有所隱瞞。程程兒子林昇意外鬧出「失蹤」風波，林家總動員尋找林昇。
余香凝首度擔正女主角 一人分飾兩角
憑電影《白日之下》榮獲第42屆香港電影金像獎最佳女主角的余香凝接受新挑戰，接拍ViuTV劇集《麻甩媽咪》，拍劇首度擔正女主角。
「首十數天覺得跟電影沒太大分別，直至拍攝主景時，便開始Feel到那種密集式。以前拍電影是可以一早準備好整個電影的劇本，但原來拍劇是每一天都很晚收工，然後第二天早上又要再拍攝，我不能一次過準備好整套劇，背不了，再加上會有修改，真的需要排戲。」
她續說拍劇與拍電影的比較：「跟電影相比，拍劇真的很疲累。另一種不同之處就是更加投入，給了我很多時間投入這個劇組、這個角色、這個故事裏，煞科時定必會很不捨得。」
劇中的余香凝一人分飾兩角：「一個是將家庭照顧周到的全職媽媽周暐程，另一個則是程程發，就是當麻甩司機口水發上了程程身時的她。」她笑言：「拍攝時候很忙，因為每場戲都要不停地轉換外形、裝扮、化妝，還有自己的演繹也需要轉換。有時會問自己『我現在是誰』？」
金像獎2024｜余香凝出道6年大熱姿態奪影后 為角色博到盡終甩陪跑稱號
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現實中媽媽 與角色共鳴
現實中的余香凝也是一位媽媽，她跟角色一樣很重視家庭，余香凝表示很感恩在這個階段遇到這份劇本：
「自從有了小朋友後，我便變得很怕死，很多時候車開快了，或是突然之間有些巨響，我便會十分害怕，擔心自己離開了小朋友。正因這份劇本中的周暐程也有一個兒子，她也很擔心家人，這件事逼她要面對，她要怎樣改變自己的心態，或對於人生有甚麼不同的睇法。所以在我這階段遇上這劇本，好像是上天安排，想我從這故事、角色中有所得著。」
為何這麼怕死？她解釋：「因為怕小朋友失去自己，然後不能再看他們成長，又不知道失去自己之後他們會變成怎樣，其實主要都是因為小朋友。以前沒有小朋友的時候，我會做很多大膽的事情，如潛水，或Skydive，但現在還未實行已有了小朋友，我會考慮可能待他們18歲、讀大學，我才會再玩。」