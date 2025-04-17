麻甩媽咪 | 黃德斌「目睹自己被火化」成全集催淚位 網民︰睇到喊晒！
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ViuTV新劇《麻甩媽咪》本週開播，僅播出三集已引發網民熱烈討論！最新一集講述黃德斌飾演的「口水發」直面死亡真相，更親眼目睹自己被火化的震撼場面，睇到網民都話好心噏！
黃德斌神級演技叫網民心噏
《麻甩媽咪》第三集聚焦口水發（黃德斌飾）因車禍靈魂進入孕婦程程（余香凝飾）身體，無法接受自己已死的事實。他在殯儀館瘋狂拍打棺材中的遺體，嘶吼「你醒啊！起身啊！你仲未死架！」將絕望與不甘演繹得入木三分。火化一刻，他與女兒（Gao飾）並肩目睹遺體化為灰燼，悲痛神情令網友淚崩，紛紛感嘆「睇到心噏」！
網友激讚劇情與主演演技
網友熱捧本集劇情張力十足，與《破·地獄》有異曲同工之妙，留言道：「好sad，似《破·地獄》」「死亡不可怕，最怕死咗仲有知覺，無力挽救最虐心」「按掣送別喊到爆」。黃德斌神級演技獲壓倒性好評，網友直呼「演技爆燈」，劇情細膩動人，令人又喊又感慨。
COLLAR成員Gao演技亮眼
飾演黃德斌女兒的COLLAR成員Gao表現搶眼，特別在火化場景中，她強忍淚水、克制悲傷的神情令人動容。網友大讚：「Gao演技好掂！忍住唔喊嘅樣好真」「阿Gao做得超好」，大讚其演技大有進步，成功吸睛。
黃德斌喪禮戲原來笑料百出
雖然呢場喪禮戲夠曬催淚，但拍攝現場其實笑料百出。影片花絮中，黃德斌在化好「屍體妝」後，對效果十分滿意，還笑言：「如果將來真係走嗰陣都化到咁，都算唔錯！」即時笑爆全場。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期