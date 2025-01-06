麻辣商驕丨盤點4大看點 佘詩曼霸氣打造「Man姐2.0」宋軼李純道出戀愛辛酸
成都實景拍攝 帶出傳承及守護傳統四川菜訊息
劇集聚焦於三位性格不同的女主角，齊齊迎來愛情、事業與理想的重大轉變，藉此道出職場、戀愛與婚姻的艱辛和困境之餘，亦是一個關於三位「不打不相識」的新時代女性、如何打破常規、共同進退的故事。《麻辣商驕》故事發生於有「美食之都」稱號的成都，以傳承和守護傳統四川菜為切入點，劇集不但在成都實景拍攝，還穿插了不少美味川菜特寫鏡頭，包括經典名菜紅燒牛頭方、肝膏湯等，配合冷帥大廚陳東（張超飾）超凡精湛的刀功和廚藝，隔著屏幕也令人垂涎三尺！
盤點劇集四大看點
佘詩曼（阿佘）前年憑無綫熱播劇《新聞女王》大受好評，「Man姐」女強人形象深入民心，如今再度飾演商界女強人，成為劇集第1大看點。阿佘在劇中飾演獨立自主的餐飲界女強人梁清然，面對生活及工作上各種挑戰及困難，均能自信又果斷地一一應付，霸氣及能幹度堪稱「Man姐2.0」。
第2大看點，阿佘劇中造型亦是千變萬化，one length及肩髮型配以剛柔並重的女強人裝束相當搶焦。
至於劇集的第3大看點，則是阿佘字字珠璣的台辭，並爆出不少罵人金句新高度，例如：「人的能力本來就存在高低之分，如果你覺得沒有得到我百分之百的信任，原因只有一個，你技不如人」、「分手後女人不哭成水泡眼，是不是代表對男人不尊重？」等。
至於第4大看點，則是強勁的演員陣容。除了阿佘，憑經典劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》紅遍亞洲的張國立亦有份參演，飾演顧漫婷（李純飾）父親—川白樓名廚顧大鵬。而曾出演人氣古裝劇《慶餘年》的宋軼和李純，同樣為內地實力女演員，二人分別於中央戲劇學院表演系及北京電影學院表演系畢業，演技備受認定。
故事大綱：
「北漂青年」路真真（宋軼飾）離開故鄉成都到北京追逐工作與愛情，工作愛情兩得意；而路真真性格火辣的閨蜜顧漫婷（李純飾）則選擇留守煙火氣十足的成都老家，協助川菜名廚父親顧大鵬（張國立飾）經營老字號飯店-川白樓。兩人原本在各自的生活軌道上平穩前行，卻因餐飲界企業家梁清然（佘詩曼飾）的出現而發生變故。梁清然先挖角路真真的男友劉思源（王仁君飾）到成都工作，再對經營不善、面臨倒閉的川白樓進行惡意收購，以致眾人為了川白樓的生死存亡而變奏出天翻地覆的局面。