麻雀樂團｜29歲「亡妻」莊易羚深情演技獲讚！背景起底曾做主播細妹做過女團成員
現年29歲的莊易羚在《麻雀樂團》飾演亡妻沈盈，演技深情動人，備受網民讚賞，原來她的背景毫不簡單！
譚俊彥隔空合奏亡妻莊易羚超催淚
昨晚《麻雀樂團》劇情講述，久哥（譚俊彥飾）因牌照問題與女兒家明（郭柏妍飾）爆發激烈爭吵，更險些錯過女兒首個重要演奏會。幸好久哥最後關頭上演「日劇跑」飛奔到場，並在台下深情彈奏與亡妻沈盈（莊易羚飾）的定情歌《與我常在》，腦海中更浮現與亡妻隔空合奏的感人畫面。久哥一句：「嚟咗呀？我好掛住你。」配上沈盈強忍淚水的回應，加上女兒在台上拉著大提琴，構成一幕跨越生死的「一家三口」合奏，拍攝手法唯美動人，成功將劇情推向最高潮，感動無數觀眾，成為全劇最經典場面之一！
《黑色月光》演「智障孫女」七情上面備受關注
《黑色月光》第16-17劇情環繞郭峰飾演的卓昊天原來身患血癌需要智障的真孫女（第16集登場，莊易羚飾演）骨髓移植，劇中飾演郭鋒「智障孫女」原來大有來頭，佢就係童星出身的莊錠欣（Elkie）姐姐莊易羚（Axity）！
莊易羚背景公開
現年29歲的莊易羚原名莊茵棋，2022年，她參加了港台的選秀節目《新時代奮鬥者》，成功增加曝光率，於同年簽入TVB，成為娛樂新聞台主播，亦有參與拍劇。
選國際小姐獲亞軍
莊易羚2021年曾參選國際小姐，並獲得香港區亞軍；她身高173cm，是一位聲樂教練兼模特兒，畢業於香港理工大學（會計學工商管理學士）。身形高䠷的莊易羚，長腿似乎是最大優勢。
與周秀娜氣質相近？
有網友表示其實莊易羚氣質上有一陣娜姐的味道，似唔似永遠都係見仁見智。
低調現身做主播
在TVB娛樂新聞台的報道中，胡定欣旁邊就曾出現莊易羚的身影，她以主持及主播新聞訪問胡定欣，似乎打算乜方向都試下。
親身應援妹妹
雖然莊易羚甚少和莊錠欣同場合照，但她與妹妹感情很好，當Elkie仲係韓團CLC成員時，Axity就曾飛去韓國應援，為細妹成就感到驕傲，並寫：「7.20迷妹紀錄」可見兩姐妹感情很好。2023年初，莊易羚更曾孖住細妹一齊上TVB節目接受訪問。
圖片來源：TVB、IG@axitycyl、香港電台、《新時代奮鬥者》影片截圖、IG@chrissienana、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期