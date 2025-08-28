麻雀樂團｜5大巴閉團員背景起底 呢位同過玉置浩二合作！仲有「聲夢大魔王」
《麻雀樂團》成員大起底 5位真樂手履歷嚇親網民！
1.中韓混血兒金永衡
當中最矚目的五位，其背景絕對不容小覷。曾是年青樂隊Billie&Monster成員中韓混血兒金永衡（Kim）同樣是《聲夢2》參賽者，亦曾是年青樂隊Billie&Monster「比利打怪獸」成員之一，當年參賽時亦因樣子標緻而備受關注！本身擁有五級小提琴資歷的Kim，還曾自學結他、鋼琴及Ukulele。
2.吳兆麟文武雙全
八級小提琴+跆拳道廣東省第一名吳兆麟（Alan）5歲開始學習小提琴，並取得英國皇家音樂學院聯合委員會8級資格，曾與同事黃瀅仴組隊參加《全城一叮》，以擅長的小提琴配以女方的拉丁舞贏得高度關注。除音樂造詣，Alan還擅長拳擊及跆拳道，並曾憑跆拳道奪得廣東省第一名，可謂文武雙全。
3.陳皓雲 「柔情版香取慎吾」
陳皓雲（Howard）是香港業餘管弦樂團（HKAO）成員之一，在HKAO及劇中均負責拉奏小提琴。Howard曾參與真人騷節目《仔仔一堂》拍攝，並因外貌與日本男演員香取慎吾相似，被封為「柔情版香取慎吾」。而在眾多樂團成員之中，Howard與《麻雀樂團》最有淵緣，他曾在社交網透露，自己的成長地方正是灣仔，童年居所更是年青司徒久和沈盈拍拖的其中一個地方
—郵政局對面！
4.郭子健首度拍劇演技自然
郭子健 Samuel 是HKAO成員之一，本身主力拉小提琴的他，為了配合演出，在劇中轉拉中提琴，偶爾還會代替阿Kim做指揮，全部演出似模似樣。值得一提的是，是次是Samuel首度拍劇，但演繹卻十分自然，皆因本身有舞台劇經驗。Samuel受訪時，透露自己除協助資料搜集外，還於現場幫忙指導現場演員拿樂器的正確姿勢，堪稱幕後功臣。小時候因家境問題、要捨棄鋼琴學小提琴的Samuel，中二時以教小朋友小提琴賺取生活費，累積至今音樂教育經驗超過25年，曾於不同中小學任教大、中、小提琴，及為學校樂團擔任指揮。
在演藝學院主修小提琴、副修大提琴的Samuel，師隨多名香港知名小提琴家，現師隨法籍小提琴家Frederic Moreau學藝，務求令技術更上一層樓。另Samuel的資歷亦相當驚人，曾為本地樂團擔任樂團經理、大提琴首席、客席指揮及助理指揮等。還曾衝出香港，到世界各地包括荷蘭、奧地利及德國等演出；除了古典音樂，Samuel亦曾參與不少流行音樂演唱會演出，合作過的歌手有譚詠麟、李克勤、玉置浩二、X Japan等，演出經驗相當豐富！
5.「聲夢大魔王」黃洛妍音樂實力驚人
黃洛妍Janees當年為了回港參加《聲夢2》，放棄了歐洲長達5年的演奏事業，並憑藉超凡的歌藝，在《聲夢2》中被冠以「大魔王」封號！Janees的音樂底相當雄厚，曾連續8年先後在《香港校際音樂節》的小提琴各個組別贏得冠軍殊榮，共獲取超過28次大小比賽冠軍。11歲時便以優異成績、在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑，中三時遠赴奧地利留學並進修音樂，以15歲之齡考入薩爾斯堡莫扎特音樂大學，並修畢小提琴演奏學士學位，其後再於維也納普萊納音樂學院考獲小提琴演奏學士學位，並曾師從小提琴名家鄭石生等。
嚴格來說，是次是Janees首度正式參演劇集，在《麻雀樂團》中飾演郭柏妍樂團好拍檔。Janees之前唯一的拍劇經驗，是在《異空感應》客串飾演小提琴手。雖然拍劇經驗尚淺，但監製大讚Janees不緊張兼甚有演戲天份，又盛讚她獻唱的劇集主題曲《轉角》及片尾曲《有效日期》十分好聽。