78歲姜大衞《麻雀樂團》奸樣爆紅！一句「你大我呀」挑機譚俊彥｜網民激讚：最新潛力圖誕生！

TVB劇集《麻雀樂團》劇情進入高潮，日前（15日）晚播出一集，78歲的姜大衞（John哥）與譚俊彥（Shaun）上演的二人麻雀對決，火花四濺，場面極度緊張！John哥飾演的宗叔為爭奪麻雀公會主席之位，竟在牌局上頻頻「出口術」攻擊譚俊彥，更憑一句囂張十足的「你大我呀？」再度引爆網絡熱話，究竟這場世紀對決最終鹿死誰手？