78歲姜大衞《麻雀樂團》奸樣爆紅！一句「你大我呀」挑機譚俊彥｜網民激讚：最新潛力圖誕生！
日前高潮戲肉緊！譚俊彥連食四大奇牌反cup姜大衞
在日前播出的《麻雀樂團》關鍵一集中，劇情講述阿久（譚俊彥飾）與宗叔（姜大衞飾）進行只有「萬子」與「番子」的二人麻雀對決。牌局初段，阿久牌運不俗，但宗叔為求勝利，竟陰招盡出，不斷以言語刺激阿久，提及沈盈（莊易羚飾）及家明（郭柏妍飾）等他關心的人，成功擾亂其心神。就在阿久瀕臨慘敗之際，他憑著強大信念絕地反擊，竟連環食出「自摸清一色坎坎糊」、「字一色大四喜」、「十八羅漢」、「清么九清一色」四款極罕見的奇牌，瞬間扭轉敗局！劇組更巧妙運用玻璃枱底拍攝，讓觀眾看清二人打盲章時的緊張手部動作，視覺效果震撼，令觀眾看得血脈沸騰。
78歲姜大衞親解拍攝難度：我都未打過呢啲牌
雖然在劇中打麻雀氣勢逼人，但現年78歲的John哥接受訪問時卻坦言，現實中已很少打麻雀，並直言拍攝這場戲難度極高。他表示：「尤其係打二人麻將呢場，其實我都未打過呢啲牌，但好彩編劇同埋導演好叻，拍得好好，我自己睇番都覺得幾緊張。」此外，John哥亦透露自己是個忠實觀眾，每個星期都有追看兒子（細John）參演的節目《女神配對計劃》，更點名大讚在節目中飾演機心女的關嘉敏（Carman）演技出色：「佢做心地咁唔好嘅女仔，做到畀人鬧係成功嘅！」可見John哥對後輩的肯定與支持。
監製羅永賢揭秘！《麻雀樂團》狂播陳奕迅金曲有原因
《麻雀樂團》除了劇情緊湊，劇中頻繁出現的陳奕迅經典金曲《綿綿》及《與我常在》亦成為網民熱話，更一度令「麻雀樂團 陳奕迅」成為網絡熱門搜尋字。監製羅永賢（Marco）親自解畫，透露選用這兩首歌的背後原因。他解釋：「會用呢兩首歌主要係因為年代啱，尤其《與我常在》個年份就絕對啱，大概係久哥18歲嘅時候，同埋歌詞都好符合兩位主角嘅關係。」Marco更補充，這亦源於編審黃偉強對陳奕迅的鍾愛，可以說是一個「情意結」，巧妙地將音樂與劇情緊密結合，成功勾起觀眾的集體回憶。
網民洗版式討論！激讚姜大衞「你大我呀」再封神
這場精彩的麻雀對決播出後，立即在網上引發洗版式討論，網民反應極為熱烈。大部分留言都狠批宗叔為贏而不擇手段：「宗叔唔夠打就出口術」、「宗叔好奸」。同時，劇組的拍攝手法亦備受讚賞：「玻璃枱鏡頭正喎」。而全晚最大的亮點，莫過於曾以「最鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日」成為金句王的John哥，今次再憑囂張表情講出「你大我呀？」，被網民瘋狂截圖，並推舉為「最新潛力圖」，紛紛留言大讚：「John哥一個眼神已經贏晒」、「呢句對白肯定會紅」、「回憶返哂黎，John哥真係寶刀未老！」，足證其神級演技再次征服觀眾。