麻雀樂團｜「小薛凱琪」遇上聲夢大魔王 盤點四位新星小花 背後故事藏驚喜結局？
麻雀樂團｜胡敏芝「驚青妹」首度孭重飛驚爆1原因激減10磅 認壓力大：驚自己做得唔好
胡敏芝勇闖紅燈區成熱話
出身2021年無綫藝訓班的胡敏芝Karen，同年已開始參與劇集拍攝，直到《麻雀樂團》終躍升女三地位，除與視帝譚俊彥及靚仔小生黃庭鋒飾演家人，更會與謝東閔有感情線，相當有發揮。
有「小薛凱琪」之稱的Karen不但樣子甜美、清純，與劇中阿妹程晴的人設相當脗合，監製Marco亦大讚Karen與角色perfect match。曾擔任J2er的Karen，有大量拍攝綜藝節目經驗，當中最出位一次，是拍攝《荷蘭Pop Guide》時勇闖當地紅燈區，並以第一身視覺體驗當地性工作者感受，事件吸引了當地傳媒採訪，Karen因而登上荷蘭報章，旋即掀起熱話。
「聲夢大魔王」黃洛妍音樂實力驚人
黃洛妍Janees當年為了回港參加《聲夢2》，放棄了歐洲長達5年的演奏事業，並憑藉超凡的歌藝，在《聲夢2》中被冠以「大魔王」封號！Janees的音樂底相當雄厚，曾連續8年先後在《香港校際音樂節》的小提琴各個組別贏得冠軍殊榮，共獲取超過28次大小比賽冠軍。11歲時便以優異成績、在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑，中三時遠赴奧地利留學並進修音樂，以15歲之齡考入薩爾斯堡莫扎特音樂大學，並修畢小提琴演奏學士學位，其後再於維也納普萊納音樂學院考獲小提琴演奏學士學位，並曾師從小提琴名家鄭石生等。
嚴格來說，是次是Janees首度正式參演劇集，在《麻雀樂團》中飾演郭柏妍樂團好拍檔。Janees之前唯一的拍劇經驗，是在《異空感應》客串飾演小提琴手。雖然拍劇經驗尚淺，但監製大讚Janees不緊張兼甚有演戲天份，又盛讚她獻唱的劇集主題曲《轉角》及片尾曲《有效日期》十分好聽。
梁荺苓舞蹈與外形兼備
出身2022年無綫藝訓班的梁荺苓Winter，之前憑在《逆天奇案2》中飾演梁小冰年青版嶄露頭角！Winter私下相當活躍社交網，不時分享靚相及跳舞視頻；由於皮膚白淨兼身形苗條修長，極受網民喜愛，被譽為新一代青春女神，劇中同樣擔任重要樂團角色，增添不少看點。
莊易羚演繹多面人生角色
至於近年先後在《黑色月光》、《奪命提示》等有亮眼表現的莊易羚，這次在《麻雀樂團》亦大有發揮，分飾沈盈年青版及中年版的她，與飾演年青版譚俊彥的廖家爵（2024年度全台力撐潛質男藝人得主）有不少談情戲，相當唯美，密切留意。