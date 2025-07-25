麻雀樂團｜李佳芯拒絕譚俊彥遊說堅持留馬來西亞　監製急澄清戲份減少真相

《麻雀樂團》昨日（24日）於將軍澳電視城舉行首輪宣傳，譚俊彥夥拍郭柏妍、姜大衛、韋家雄、黃洛妍一身禮服登場，兩位女將更即席以大提琴、小提琴獻奏，氣氛高雅又熱鬧。然而，作為劇中女主角的李佳芯卻未有現身，令現場頓失焦點，原因是Ali現正遠赴馬來西亞拍攝當地劇集，與《麻雀樂團》宣傳撞期，被迫缺席。