麻雀樂團｜李佳芯拒絕譚俊彥遊說堅持留馬來西亞 監製急澄清戲份減少真相
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《麻雀樂團》昨日（24日）於將軍澳電視城舉行首輪宣傳，譚俊彥夥拍郭柏妍、姜大衛、韋家雄、黃洛妍一身禮服登場，兩位女將更即席以大提琴、小提琴獻奏，氣氛高雅又熱鬧。然而，作為劇中女主角的李佳芯卻未有現身，令現場頓失焦點，原因是Ali現正遠赴馬來西亞拍攝當地劇集，與《麻雀樂團》宣傳撞期，被迫缺席。
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李佳芯線上群組撐宣傳
譚俊彥透露早在劇集定檔當日，演員已火速開設通訊群組交流宣傳策略。郭柏妍接到通知時感動落淚，而譚俊彥亦第一時間聯絡遠在海外的Ali。儘管時差與工作排山倒海，Ali仍承諾會在線上拍片合體支持，足證團隊感情深厚。
譚俊彥「日日游說」Ali仍難抽身
被追問可會遊說Ali返港宣傳，譚俊彥爽朗大笑：「我日日都游說緊！」他直言對方近日忙於外地拍攝，行程排得密不透風，但只要有空檔一定即飛返港。拍攝期正值流感高峰，演員們帶病堅持拍攝，譚俊彥形容「呢份戰友情」無可取代。譚俊彥更預告將趁到馬來西亞及新加坡工作，暗地探班兼探望正獲頒終身成就獎的父親狄龍，打算雙重驚喜一次過送上，為劇集宣傳加添話題。
監製拍胸口保戲份
監製羅永賢強調Ali戲份「有多冇少」，並讚她在社交平台積極轉發宣傳帖文；若有機會返港，更盡力安排媒體訪問、慶功宴等。至於外界揣測無綫特別「善待離巢花旦」，他笑言純屬檔期巧合，暑假黃金時段最適合一家大小收看《麻雀樂團》。
缺角會否失色?
面對女主角缺席，譚俊彥坦言「梗係有少少失色」，但相信觀眾只要看劇就會感受到Ali的投入。加上其他演員各顯所長，郭柏妍與黃洛妍的樂器演奏可謂別開生面，足以保持宣傳熱度。
圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@aliaime資料或影片來源：原文刊於新假期