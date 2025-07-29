麻雀樂團｜李佳芯郭柏妍兩代女神顔值對決 郭柏妍4大造型驚艷現身
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TVB新劇《麻雀樂團》首集昨晚（日）播出，李佳芯與郭柏妍雙女神的比拼，掀起廣泛討論。劇中郭柏妍以全新大提琴手身份現身，僅首集已連換四大搶眼造型，每一種造型都展現了不同的時尚感，引發網民連番熱議。
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造型百變郭柏妍躍升新焦點
劇中郭柏妍以大提琴手身份登場，首集已先後穿上高貴晚裝、cutie casual和毛毛look及熟女Look四套造型，大眼長腿成為討論區熱議話題，不少網民更封她為「腳柏妍」。
經典飲水動作獲封清純代表
而劇集一幕僅數秒的經典飲水鏡頭意外成為焦點，不少觀眾留言直指為清純版飲水名場面，帶起新一輪討論熱。加上可愛撥頭髮場面，為角色加分。
李佳芯放下包袱反差演出
女神李佳芯今次則以中性casual造型飾演「鐵姐」，擺脫下女神甜美形象，嘗試更生活化的風格。雖然風格轉變，但她溫柔笑容和自然演繹依舊備受網民讚賞。
兩代女神同台演繹火花四起
李佳芯與郭柏妍作為兩代女神，前輩的成熟氣質和新一代的青春美感相映成趣，造型與氣質各有千秋，令觀眾也紛紛期待兩人之後更精彩的對手戲。
溫馨家庭情節帶來共鳴
《麻雀樂團》劇集注重家庭互動，親情細膩又輕鬆寫實。第一集圍繞「大龍鳳麻雀館」的親情故事展開，主角譚俊彥飾演的司徒久接連揭開家庭秘密，新登場的沈家明（郭柏妍）令劇情更添懸念。溫馨輕鬆的劇情，被網民譽為港版《同一屋簷下》。
圖片來源：TVB、IG@rositakpyy資料或影片來源：原文刊於新假期