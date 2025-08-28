《麻雀樂團》新人胡敏芝處女劇爆紅 監製親解臨時加戲內幕 網民力捧做新一代女神！

《強人》系列金牌監製羅永賢打造的《麻雀樂團》本周迎來結局周，劇中新人胡敏芝憑「驚青程晴」一角人氣急升，昨晚她與謝東閔飾演的阿Kim甜蜜互動更閃瞎全網！劇中一幕胡敏芝「擋不住的甜笑」獲網民瘋狂截圖，大讚二人CP感滿瀉。不過，原來這位備受矚目的新人，當初差點與角色無緣，監製羅永賢更親自解畫，揭開當初決定臨時為她加戲的驚人內幕！