《麻雀樂團》新人胡敏芝處女劇爆紅 監製親解臨時加戲內幕 網民力捧做新一代女神！
昨晚《麻雀樂團》謝東閔驚喜現身 胡敏芝冧豬甜笑閃爆全網
昨晚劇情講述，身在希臘的阿Kim（謝東閔飾）因當地天災而多出兩個月空檔，決定秘密返港給程晴（胡敏芝飾）驚喜。正當程晴因聯絡不上對方而錄音鬧爆之際，阿Kim突然化身漢堡包店員現身，場面極度甜蜜。胡敏芝當下流露的「擋不住的甜笑」，瞬間融化無數觀眾心，網民紛紛陷入瘋狂狀態，留言洗版大讚：「金、程 CP 真係好襯」、「胡小姐同閔大人超正」、「Cute CP」、「呢一個感情線真係好好睇」。不少觀眾更大讚胡敏芝的演出非常真實自然，將角色傻氣又可愛的特質演繹得淋漓盡致，成功憑此劇彈出，成為近期最受關注的新人之一。
監製羅永賢親解內幕：幕後同事一早睇好佢
《麻雀樂團》不僅是胡敏芝的處女電視劇，劇中一場食飯喊戲更是她的「幕前處女喊」，表現獲網民一致好評，大讚她喊得自然又有感染力。胡敏芝受訪時感激譚俊彥及李佳芯的幫助，並坦言因拍攝氣氛融洽，早已視劇組為家人：「嗰時我見佢哋係多過見自己屋企人…因為咁氣氛所有嘢喺晒度，就好易代入。《麻雀樂團》係一個好有愛嘅大家庭，所有人都好好，好多謝《麻雀樂團》畀咗一個家我。」監製羅永賢（Marco）亦大膽起用新人，他笑言當初是劇組推薦，後來發現胡敏芝表現出色，決定為她加戲：「套劇仲未出街時，我哋幕後無論拍攝同剪片，都大讚程晴呢個角色，我哋都睇好佢入屋，恭喜 Karen（胡敏芝）最後真係做到。」
網民洗版狂讚胡敏芝 力推參加《女神配對2》
胡敏芝憑藉《麻雀樂團》成功入屋，人氣直線上升，IG Followers人數亦有增長。網民對她的表現一面倒給予好評，紛紛留言洗版：「蠢蠢哋的程晴，好可愛」、「程晴角色帶一點傻氣，可愛」、「做得幾真實真係做到」。由於她形象討好、可塑性高，不少網民更力推她成為真人騷《女神配對計劃》第二季的熱門候選女神，希望看到她更多不同面向的發展。對此，胡敏芝謙虛回應：「多謝大家，但我我覺得自己唔係女神啦。」