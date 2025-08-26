胡敏芝《麻雀樂團》喊戲半個處女作 獲譚俊彥李佳芯窩心助攻 監製爆內幕激讚：要加戲！

近日《麻雀樂團》中飾演程晴的新人胡敏芝，一場喊戲表現出色備受關注，場面極具感染力！胡敏芝受訪時透露，這場戲算是她半個「處女作」，更自爆全靠兩位前輩窩心舉動才能順利完成，究竟譚俊彥同李佳芯做咗啲咩？

胡敏芝爆喊戲感動全場 揭拍攝震撼一幕

胡敏芝在訪問中透露，該場喊戲之所以能如此投入，全因拍攝已到尾聲，與劇組上下建立了深厚的「家人」感情。她形容：「嗰時我見佢哋係多過見自己屋企人，嗰度真係仲似自己屋企。」在濃厚的家庭氛圍下，當她看到譚俊彥與李佳芯飾演的角色為免家人擔心而故作輕鬆時，內心感到非常心碎，情緒一湧而上，在拍攝wide shot時已經忍不住想喊，真情流露的表現令在場工作人員都為之動容。

胡敏芝感激前輩助攻 「佢哋畀足戲我去演」

對於一個新人來說，要控制情緒並不容易，胡敏芝特別感激譚俊彥（Shaun）和李佳芯（Ali）的專業精神。她憶述：「阿Shaun同Ali好好，見到我喊，就叫大家大頭影咗我先，驚我冇咗個情緒。」她更大讚兩位前輩即使在拍攝他們的背面鏡頭時，依然「畀足戲我去演、去幫我」，完全沒有鬆懈，讓她能持續沉浸在情緒中，順利完成特寫鏡頭的拍攝。她亦感謝監製及編劇團隊將角色寫得有血有肉，充滿愛。

監製Marco大膽起用新人胡敏芝 揭加戲內幕

《麻雀樂團》作為胡敏芝的處女作，她坦言當初接拍時並不知道戲份如此重，非常感謝監製Marco給予機會，「因為我係新人，可能好伏架嘛，所以我更加要努力做好件事，因為唔想辜負人哋嘅作品同埋信任。」而監製Marco則笑言，當初是劇組推薦胡敏芝，認為她與角色「perfect match」。後來看到她的出色表現，更決定為她加戲，證明了對她的信任沒有白費，絕對是慧眼識英雄。

幕後人員一致睇好胡敏芝 未出街已獲激讚

胡敏芝的表現不只獲前輩及監製肯定，原來在劇集播出前已獲幕後團隊一致好評。監製Marco透露：「套劇仲未出街時，我哋幕後無論拍攝同剪片，都大讚程晴呢個角色，我哋都睇好佢入屋。」可見她的潛力早已被看見。胡敏芝最後感性總結，形容這次經驗非常寶貴，更表示：「好多謝《麻雀樂團》畀咗一個家我。」這次成功的演出，無疑為她的演藝事業打下了一支強心針。

麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

