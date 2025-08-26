胡敏芝《麻雀樂團》喊戲半個處女作 獲譚俊彥李佳芯窩心助攻 監製爆內幕激讚：要加戲！
近日《麻雀樂團》中飾演程晴的新人胡敏芝，一場喊戲表現出色備受關注，場面極具感染力！胡敏芝受訪時透露，這場戲算是她半個「處女作」，更自爆全靠兩位前輩窩心舉動才能順利完成，究竟譚俊彥同李佳芯做咗啲咩？
胡敏芝爆喊戲感動全場 揭拍攝震撼一幕
胡敏芝在訪問中透露，該場喊戲之所以能如此投入，全因拍攝已到尾聲，與劇組上下建立了深厚的「家人」感情。她形容：「嗰時我見佢哋係多過見自己屋企人，嗰度真係仲似自己屋企。」在濃厚的家庭氛圍下，當她看到譚俊彥與李佳芯飾演的角色為免家人擔心而故作輕鬆時，內心感到非常心碎，情緒一湧而上，在拍攝wide shot時已經忍不住想喊，真情流露的表現令在場工作人員都為之動容。
胡敏芝感激前輩助攻 「佢哋畀足戲我去演」
對於一個新人來說，要控制情緒並不容易，胡敏芝特別感激譚俊彥（Shaun）和李佳芯（Ali）的專業精神。她憶述：「阿Shaun同Ali好好，見到我喊，就叫大家大頭影咗我先，驚我冇咗個情緒。」她更大讚兩位前輩即使在拍攝他們的背面鏡頭時，依然「畀足戲我去演、去幫我」，完全沒有鬆懈，讓她能持續沉浸在情緒中，順利完成特寫鏡頭的拍攝。她亦感謝監製及編劇團隊將角色寫得有血有肉，充滿愛。
監製Marco大膽起用新人胡敏芝 揭加戲內幕
《麻雀樂團》作為胡敏芝的處女作，她坦言當初接拍時並不知道戲份如此重，非常感謝監製Marco給予機會，「因為我係新人，可能好伏架嘛，所以我更加要努力做好件事，因為唔想辜負人哋嘅作品同埋信任。」而監製Marco則笑言，當初是劇組推薦胡敏芝，認為她與角色「perfect match」。後來看到她的出色表現，更決定為她加戲，證明了對她的信任沒有白費，絕對是慧眼識英雄。
幕後人員一致睇好胡敏芝 未出街已獲激讚
胡敏芝的表現不只獲前輩及監製肯定，原來在劇集播出前已獲幕後團隊一致好評。監製Marco透露：「套劇仲未出街時，我哋幕後無論拍攝同剪片，都大讚程晴呢個角色，我哋都睇好佢入屋。」可見她的潛力早已被看見。胡敏芝最後感性總結，形容這次經驗非常寶貴，更表示：「好多謝《麻雀樂團》畀咗一個家我。」這次成功的演出，無疑為她的演藝事業打下了一支強心針。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期