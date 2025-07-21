麻雀樂團︱譚俊彥演「變態阿叔」跟蹤親生女 李佳芯被要求減少「女神味」
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視帝譚俊彥（Shaun）夥拍視后李佳芯（Ali）主演的《麻雀樂團》中，他竟飾演一名因過度關心而被人誤會成「變態阿叔」的麻甩中佬，而Ali更應監製要求剪去長髮減女神味，二人究竟會擦出怎樣的火花？
《麻雀樂團》劇情首曝光 譚俊彥跟蹤親生女郭柏妍
在《強人》系列金牌監製羅永賢的最新力作《麻雀樂團》中，譚俊彥飾演麻雀館第二代老闆司徒久，劇情講述他某天收到一隻神秘USB，裡面竟是一名小女孩用大提琴拉奏《Long Long Ago》的片段。司徒久被影片深深吸引，經過多番追查，驚覺片中的女孩原來是自己的親生女兒沈家明（郭柏妍飾）。然而，基於某些不為人知的原因，他無法與女兒相認，只能在暗中默默關注。他過度瘋狂的關懷方式，卻引發連串誤會，一度被當成是跟蹤少女的「變態中年阿叔」，鬧出不少笑話，角色極具挑戰性。
監製下令減女神味 李佳芯剪短髮演惡管家
這次李佳芯（Ali）亦會放下女神形象，為劇集帶來全新感覺。據悉，監製羅永賢為了讓她更貼合角色，特別要求她剪去一頭長髮，以更瀟灑率性的短髮造型示人，務求減少「女神味」。Ali在劇中飾演譚俊彥的貼身助理張鐵，性格猶如「管家婆」，經常要處理家庭會議中的大小紛爭，更會以三寸不爛之舌與專制的譚俊彥強勢對抗。而譚俊彥亦一改近年溫文專業的戲路，飾演表面粗魯、內心充滿愛的麻甩中佬。監製預告兩人這次合作絕對是「火花十足」，令人期待他們的對手戲。
金牌監製羅永賢揭秘 強調香港人情味
監製羅永賢受訪時透露，《麻雀樂團》的核心主題是「香港味」、「家庭」與「人情味」，希望帶給觀眾久違了的純親情劇集。他表示，劇中幾乎每一集都至少會有一場同枱食飯的戲份，藉此帶出「回家吃飯」對香港人的重要意義。羅永賢坦言：「希望大家睇呢套劇嘅時候，會覺得入面啲角色，會好似自己身邊成日遇到嘅人。」他更強調，「情」是許多無綫製作人創作的根基，無論是親情、愛情還是友情，「人同情始終係好重要嘅劇集元素」，期望透過這部溫情小品，再次觸動觀眾心弦。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期