《麻雀樂團》｜結局17分鐘麻雀激戰拍足兩日 姜大衞親揭麻雀戲難拍之謎

TVB劇集《麻雀樂團》今晚（29日）將迎來大結局，據悉結局一場長達17分鐘的麻雀激戰，竟拍足兩日，期間姜大衞、譚俊彥及李佳芯更集體抱恙上陣，場面極度緊張！

結局17分鐘麻雀激戰 譚俊彥李佳芯聯手惡鬥姜大衞

今晚大結局最大焦點，必定是司徒久（譚俊彥飾）與宗叔（姜大衞飾）的「清五關」終極麻雀對決！這場牌局玩法極為刁鑽，要先合力食出十三么、十八羅漢等五大奇牌方為勝方，而鐵姐（李佳芯飾）則擔當誅敵的關鍵角色。據知，戰況開首「久鐵CP」便處於下風，鐵姐更一度因連輸兩鋪大牌而陣腳大亂，加上韋家雄及何啟南兩位「花生友」在旁助攻，整整17分鐘的牌局峰迴路轉，毫無悶場，到底二人能否絕地反擊，力抗「麻雀大俠」宗叔？

姜大衞親揭拍攝辛酸 「頂唔順同導演講搞唔掂」

這場戲味十足的麻雀對決，原來拍攝過程極為艱辛。姜大衞（John哥）受訪時坦言，這是他最愛又最辛苦的場口之一，直言：「拍戲打麻雀真係唔同自己打麻雀嘅，呢場戲係拍得幾辛苦，但又拍得幾過癮。」他透露拍攝時除了要記熟每個動作及對白，四人更要緊密配合，單是這場戲便拍了足足兩日。更辛苦的是，拍攝期間John哥、譚俊彥和李佳芯都同時病倒，John哥更一度感到非常不舒服，主動向劇組要求停拍，他憶述：「最後一場我頂唔順，就同導演講搞唔掂」，幸得劇組體諒讓他回家休息，翌日再戰完成拍攝，足見三位主角的專業精神。

麻雀樂團 譚俊彥 拍攝過程極為艱辛（圖片來源：TVB）
拍攝過程極為艱辛（圖片來源：TVB）
