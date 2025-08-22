《麻雀樂團》譚俊彥慘被陷害販毒 變態殺手Patrick Sir脅逼「自斬手指」救人 網民睇到手心冒汗狂讚一個細節

無綫劇集《麻雀樂團》昨晚播出第19集，劇情峰迴路轉的發展讓全港觀眾看得心跳加速！由譚俊彥飾演的司徒久遭遇人生最大危機，不但被變態殺手設局陷害身陷囹圄，更面臨要「切手指救家人」的血腥抉擇，震撼劇情嚇窒網民，紛紛大讚劇組編劇功力深厚。