《麻雀樂團》譚俊彥慘被陷害販毒 變態殺手Patrick Sir脅逼「自斬手指」救人 網民睇到手心冒汗狂讚一個細節

無綫劇集《麻雀樂團》昨晚播出第19集，劇情峰迴路轉的發展讓全港觀眾看得心跳加速！由譚俊彥飾演的司徒久遭遇人生最大危機，不但被變態殺手設局陷害身陷囹圄，更面臨要「切手指救家人」的血腥抉擇，震撼劇情嚇窒網民，紛紛大讚劇組編劇功力深厚。

司徒久慘遭陷害 警方突擊搜查麻雀館

劇情中司徒久（譚俊彥Shaun飾）因為強制要求家族成員每晚回家吃飯，更出言恐嚇工作繁忙的張鐵（李佳芯Ali飾），這一切都被正在檢查鋼琴的楊堅（林溥來Patrick Sir飾）聽在耳內。楊堅決心要給司徒久一個教訓，隨後警方接獲匿名舉報突擊搜查大龍鳯麻雀館，並在司徒久身上搜出毒品當場逮捕。司徒久百辭莫辯的無助表情，讓觀眾深深感受到角色的絕望，譚俊彥的演技獲得網民一致讚賞。

Patrick Sir露出狐狸尾巴 提出恐怖血腥要求

獲保釋後的司徒久徹夜難眠，冷靜回想近日發生的種種怪事，終於推斷出幕後黑手正是潛伏在身邊的變態殺手楊堅。此時Patrick Sir終於露出真面目，主動現身與司徒久對質，直接承認一切由他策劃。更令人震驚的是，他向司徒久提出極度血腥的恐怖要求，冷血表示如要拯救張鐵必須切下一隻手指，突如其來的變故讓司徒久陷入崩潰邊緣，場面極度震撼。

演員拍攝超專業 Patrick Sir真實受傷仍堅持

幕後花絮同樣精彩，Patrick Sir在接受訪問時透露昨晚與Shaun的打鬥戲中嘴角流出的是真血，足證兩位演員拍攝時相當投入。他表示因為走位出錯所以真的受傷，Shaun當時非常緊張不斷道歉，原本以為要縫針但幸好傷口不深。Patrick Sir更大讚Shaun非常專業，不但熟悉製作流程，更主動教導他如何在打鬥戲中保護自己，展現出資深演員的專業態度和照顧同事的暖心一面。

譚俊彥體能驚人 45歲仍能狂奔十分鐘

45歲的譚俊彥在追逐戲中表現同樣令人印象深刻，他在鏡頭前狂奔足足十分鐘，還要緊接飛撲及埋身肉搏鏡頭，但全程動作流暢自然而且跑得相當快。據悉為了這場戲，譚俊彥在大熱天時跑足大半日，但無論重拍多少次都能保持驚人步速，獲劇組笑封「最佳男飛人」。監製羅永賢Marco大讚譚俊彥保持得很好，指他有跑開馬拉松體能一直很好，而且非常專業會操練到最佳狀態。

網民反應熱烈 狠批Patrick Sir角色變態

劇集播出後網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言大讚劇情夠張力。不少網民表示看到手心冒汗直言今集真的看到不敢呼吸，非常擔心下一秒會發生什麼事，更讚賞譚俊彥從囂張到絕望的轉變做得非常好。大量網民將焦點放在奸角林溥來身上，狠批其角色變態指Patrick Sir笑著做變態事真的很心寒，他聽著譚俊彥講電話的表情已經毛骨悚然，估不到劇情會如此瘋狂竟然為了救人要斬手指實在太重口味，網民一面倒表示非常期待接下來的劇情發展。

