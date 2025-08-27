《麻雀樂團》譚俊彥苦練4個月琴技隔空合奏亡妻｜催淚場面曝光網民睇到喊：幾十歲佬都喊！
昨晚高潮戲碼 譚俊彥隔空合奏亡妻超催淚
昨晚《麻雀樂團》劇情講述，久哥（譚俊彥飾）因牌照問題與女兒家明（郭柏妍飾）爆發激烈爭吵，更險些錯過女兒首個重要演奏會。幸好久哥最後關頭上演「日劇跑」飛奔到場，並在台下深情彈奏與亡妻沈盈（莊易羚飾）的定情歌《與我常在》，腦海中更浮現與亡妻隔空合奏的感人畫面。久哥一句：「嚟咗呀？我好掛住你。」配上沈盈強忍淚水的回應，加上女兒在台上拉著大提琴，構成一幕跨越生死的「一家三口」合奏，拍攝手法唯美動人，成功將劇情推向最高潮，感動無數觀眾，成為全劇最經典場面之一。
譚俊彥自爆彈琴真相 苦練四個月做到肌肉記憶
劇中譚俊彥彈奏《與我常在》的畫面極具說服力，讓不少網民誤以為他本身就是鋼琴高手。譚俊彥在訪問中坦言，自己是為了劇集才從零開始學彈這首歌，並為此下了不少苦功。他透露在開拍前足足苦練了三至四個月，更堅持每日練習一小時，即使在拍攝現場也把握時間用道具琴練習，彈奏次數多到數不清。他直言最大挑戰並非彈琴本身，而是：「隻手要有好多肌肉記憶、對隻歌熟得好緊要先得，咁樣個腦先可以應付對白同情緒戲。」敬業態度令人佩服。
郭柏妍拍到情緒失控 全日唔敢望莊易羚怕爆喊
飾演女兒家明的郭柏妍，對於這場「一家三口」的重頭戲同樣投入極深。她受訪時表示，拍攝當日從化妝開始，就完全不敢望飾演亡母的莊易羚一眼，因為：「我一望住佢，我就會好心悒、好唔開心，因為真係好唔捨得媽咪！」她坦言拍攝時情緒幾乎失控，完全代入了角色，感覺到父母在不同時空陪伴自己，讓這場戲在她腦海中留下極重要回憶。郭柏妍更感激《麻雀樂團》為她帶來反思，思考失去家人的感受，直言：「嗰種唔捨得、嗰種珍惜，都令郭柏妍上咗一課。」
監製羅永賢預告結局走向 宗叔強人姿態回歸？
昨晚劇情結尾時間點跳到一年後，加上溫馨的全家福，令不少觀眾以為劇集將迎來完美結局。不過，監製羅永賢卻大派定心丸，預告最後三集依然充滿波折。他透露劇情將會出現一條關於麻雀行業危機與傳承的「硬線」，久哥與鐵姐將面臨巨大挑戰。更關鍵的是，宗叔的角色將再度轉變，並以「強人」姿態回歸，究竟他會成為久哥的助力還是敵人？而全劇最大懸念：「久哥最後可唔可以放低到沈盈，去同阿鐵有個新開始呢？」一切謎底將在結局周揭曉。
網民洗版激讚年度神劇 「幾十歲麻甩佬都睇到喊」
《麻雀樂團》憑著貼地的劇情與真摯的人情味成功入屋，昨晚的催淚戲碼更是引爆網民洗版式討論。大批網民留言表示被深深感動：「我又感動到流眼淚了，上一次係認老豆…」、「估唔到我幾十歲麻甩佬可以睇無綫劇睇到喊。」不少人大讚劇集是近年難得的佳作：「好耐冇試過追劇，呢套好正」、「無綫拍番啲地道小品就好好睇」。同時，郭柏妍在演奏會上的晚裝造型亦獲網民一致好評，大讚：「郭柏妍個 look 咁靚得唔得架。」劇集口碑與話題度雙雙爆燈。