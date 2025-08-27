《麻雀樂團》譚俊彥苦練4個月琴技隔空合奏亡妻｜催淚場面曝光網民睇到喊：幾十歲佬都喊！

無綫劇集《麻雀樂團》昨晚播出結局周高潮，主角譚俊彥與亡妻莊易羚隔空上演「一家三口溫馨合奏」，場面極度催淚！譚俊彥為角色苦練琴技，與劇中女兒郭柏妍的真摯演繹，成功逼哭大批觀眾。這幕戲不僅畫面唯美，對白更是句句戳心，網民紛紛推舉此劇為「本年度神劇」，究竟這場戲背後演員付出了多少努力？而監製預告的結局又暗藏甚麼驚人發展？