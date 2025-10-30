全民造星6｜23號黃凱鵬 Samson 個人資料懶人包！27歲INTP模特兒 IG/身高/背景起底
黃凱鵬 Samson 個人資料：
基本資料
黃凱鵬（Samson Wong）在《全民造星VI》的參賽號碼為 23號。他於1998年7月16日出生，參賽時年齡為27歲。作為比賽中相對年長的一員，Samson的人生閱歷和成熟穩重的台風，或許會成為他在激烈競爭中的一大優勢。
身高體重和星座
Samson 擁有 176cm 的身高和 67kg 的標準身型，這副模特兒骨架讓他在舞台上顯得格外挺拔，無論是演繹抒情慢歌還是動感舞曲，都能輕易駕馭。作為7月出生的巨蟹座，他可能擁有著溫柔、內斂且情感豐富的內心世界，這也與他「眾聲喧嘩中，我以音符築一片靜土」的自我介紹不謀而合，展現出藝術家般的感性特質。
MBTI 性格類型
在近年風靡全球的MBTI十六型人格測試中，黃凱鵬 Samson 的類型是 INTP，即「邏輯學家」。INTP類型的人通常被形容為內向、直覺、思考和感知，他們是天生的思想家和問題解決者，擁有強烈的求知慾和創造力。他們不喜歡循規蹈矩，更傾向於在自己的精神世界裡探索無限可能。這個性格特點完美解釋了Samson身上那種安靜而專注的氣質，他並非熱衷於成為焦點，而是希望透過自己的音樂和作品與世界溝通，找到志同道合的知音。
黃凱鵬的專業背景：
模特兒經驗
在踏上《全民造星VI》的舞台前，Samson 的職業是一位 Freelance Model（自由身模特兒）。長期的模特兒工作不僅鍛鍊出他優越的身材比例和鏡頭感，更培養了他對時尚美學的敏銳觸覺。這段經歷讓他懂得如何透過眼神、姿態和服裝來表達情感和故事，這份專業技能無疑會轉化為他在舞台表演上的強大武器，使其演出更具視覺衝擊力和藝術感。
音樂才能
除了亮眼的外型，Samson 的音樂才華更是他參賽的核心競爭力。他精通多種音樂技能，包括 唱歌、吉他彈唱和鋼琴。這意味著他不僅僅是一位等待編曲的歌手，更是一位具備獨立創作和演繹能力的音樂人。能夠自彈自唱，讓他的表演更具完整性和個人風格。在他的官方資料中，「強項/專長」一欄更神秘地出現了「教書？」的字眼，雖然未有詳細說明，但也為他的背景增添了一絲神秘感，讓人好奇他是否曾在音樂或其他領域擔任過導師的角色。
黃凱鵬的興趣和特長：
日常愛好
舞台下的 Samson 興趣廣泛，動靜皆宜。他熱愛 排球 和 做Gym，顯示出他陽光和充滿活力的一面，透過運動保持最佳狀態。同時，他又沉醉於 睇畫、玩Video Gaming（電子遊戲）和睇動漫，這些愛好反映了他內心深處的藝術鑑賞力和對虛擬世界的想像力。這種結合了體能與精神探索的興趣組合，塑造了一個立體而富有趣味性的黃凱鵬。
特別技能
每位參賽者總有一些令人意想不到的「個人技」，而 Samson 的特別技能則相當貼地和有趣——「一邊行路一邊滴眼藥水」。這個看似微不足道的技能，卻在不經意間展現了他極佳的身體協調能力和一種獨特的幽默感，讓他的形象更加親切和人性化，拉近了與粉絲之間的距離。
音樂品味和偶像：
最喜愛的歌手和歌曲
要了解一位音樂人的風格，最好的方法就是看他的音樂播放清單。Samson 最喜愛的歌曲是美國流行天后 Ariana Grande 的《Breathin》，這首探討焦慮與呼吸的歌曲，暗示了Samson可能偏好具有深刻情感和高難度演唱技巧的作品。而他最喜愛的歌手名單更是星光熠熠，包括 G.E.M. 鄧紫棋、Ariana Grande、Keshi 和林家謙。這個名單橫跨了華語樂壇巨肺、歐美流行R&B、Lo-Fi音樂才子和香港新生代唱作人，展現出他極為廣闊且具深度的音樂視野。
音樂風格
從他欣賞的歌手類型推斷，Samson 的音樂風格可能融合了 Pop、R&B 和抒情 Ballad 的元素。他既欣賞 G.E.M. 的爆發力，也喜歡 Keshi 的迷幻慵懶和林家謙的細膩內省。這預示著他的音樂作品將不止於單一風格，未來或會嘗試將強勁的歌唱技巧與感性的旋律結合，創造出屬於 黃凱鵬 Samson 的獨特音樂標籤。
參加《全民造星VI》：
參賽目標
對於參加《全民造星VI》的目標，Samson 的答案清晰而真誠：「希望可以搵到一個屬於我嘅舞台！同埋搵到鍾意我音樂嘅觀眾！」這番話沒有提及勝負或名利，而是將重點放在「舞台」和「觀眾」這兩個藝術家最珍視的元素上。他渴望的不是短暫的曝光，而是一個能夠持續發光發熱、與聽眾建立深刻連結的平台。
自我期許
在預計自己的名次時，Samson 給出的答案是 「15強」。這個目標體現了他的謙遜與務實。他清楚比賽的殘酷和對手的強大，但同時也對自己的實力有著一定的信心，相信自己能夠憑藉才華走到比賽的較後階段。這種不驕不躁的態度，讓觀眾對他的未來表現更添期待。
社交媒體和粉絲互動：
Instagram 帳號
想緊貼黃凱鵬 Samson 的最新動態和生活點滴，可以追蹤他的官方 Instagram 帳號：@sams0nnnnn。在他的IG上，你可以看到他作為模特兒的專業作品，以及更多舞台下的日常面貌。
其他社交平台
除了 Instagram，Samson 也活躍於其他社交平台。他的 Threads 帳號同為 @sams0nnnnn，而他的 YouTube 頻道則是 @nbt1645。粉絲們可以透過這些多元化的渠道，更全面地了解這位潛力新星。
黃凱鵬的獨特魅力：
外型特徵
Samson 的魅力首先來自他出眾的外型。176cm 的身高讓他鶴立雞群，而他最滿意的身體部位是自己的 眼睛。透過他的雙眼，彷彿能看到他INTP性格下的深邃思緒和對音樂的執著，這份「眼技」也將成為他舞台表演中傳遞情感的重要媒介。
個人座右銘
他的座右銘是：「只有把今日當作最後一天活，明天先會無憾來臨。」這句話充滿了活在當下的哲理，尤其在《全民造星》這個分秒必爭的競賽環境中，更顯其意義。它驅使著 Samson 珍惜每一次表演機會，全力以赴，不留遺憾。
未來發展和期望：
音樂事業規劃
綜合 Samson 的背景和目標，他的未來發展路向相當明確。他並不止步於成為一名偶像，而是期望成為一位真正的音樂人。憑藉他的創作才能（吉他、鋼琴）和獨特的音樂品味，他極有潛力在比賽結束後，朝著唱作歌手的方向發展，推出充滿個人色彩的音樂作品。
與其他藝人合作願望
當被問及希望與哪位藝人同台演出時，Samson 的答案是 G.E.M. 鄧紫棋。這個選擇不僅顯示了他對其實力的認可，更暴露了他對挑戰高難度音樂、踏上更大舞台的渴望。以 G.E.M. 為目標，足見其在音樂道路上的遠大志向。
總括而言，全民造星6 黃凱鵬 Samson 是一位集外型、才華與深度於一身的參賽者。他以INTP的冷靜頭腦構築音樂世界，用巨蟹座的溫柔內心演繹動人旋律。讓我們一同期待這位23號參賽者，如何在《全民造星VI》的舞台上，用他的音符築起那片寧靜而動人的音樂淨土。