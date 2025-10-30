全民造星6｜23號黃凱鵬 Samson 個人資料懶人包！27歲INTP模特兒 IG/身高/背景起底

ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》再度引爆全城熱話，一眾充滿潛力的參賽者為了爭奪最終的出道席位，均在舞台上各出奇謀，施展渾身解數。在眾多新面孔之中，23號參賽者黃凱鵬（Samson）憑藉其176cm的模特兒身高、深邃的眼神和獨特的文靜氣質，成功在比賽初期便吸引了廣大觀眾的目光。這位現年27歲的巨蟹座男生，不僅外型條件出眾，更是一位身懷多種音樂才華的實力派。本文將為你深入剖-析全民造星6 黃凱鵬 Samson 的個人背景、專業技能、內心世界及參賽目標，讓你一文看清這位INTP「靜土築夢者」的獨特魅力。