黃博首度作曲推新歌《靈魂上演》｜自爆創作辛酸：由零碎靈感堆砌而成！
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黃博今日（5月5日）推出2026年首支單曲《靈魂上演》，為樂迷帶來巨大驚喜，今次更係佢首次參與旋律創作！據悉歌曲由去年9月開始構思，黃博將零碎想法逐步堆砌成旋律，過程充滿挑戰，並與監製江暉老師共同打造。究竟佢同監製點樣磨合，先將一首「不完美」嘅作品變成感動人心嘅歌曲？
去年9月見監製江暉 萌生作曲念頭
黃博的創作之路始於2025年9月與監製江暉的首次會面，一個原本日常的想法，竟慢慢演變成新歌的創作構思。黃博坦言，整個過程絕非一帆風順，他表示：「最初嘅創作過程，係從旋律開始，將零碎嘅靈感整理成更完整、有結構嘅段落，再一次又一次推敲，先慢慢拼成一首『比較完整的作品』。」這些經過反覆打磨的音符，最終構成了《靈魂上演》的核心血肉，記錄了他從零到有的創作蛻變。
黃博與江暉喬星傾通宵 務求歌詞夠準
除了旋律創作，歌詞的誕生同樣耗費心力。黃博透露，為了讓歌詞精準傳達內心想法，他與監製江暉以及填詞人喬星進行了長時間的深入溝通。江暉與喬星細心聆聽黃博想表達的意念，再協助他將抽象的情感整理成精煉的文字，務求做到「每句都落得準、唱得出味道」。整個團隊的緊密合作與對細節的執著，確保了歌曲旋律與歌詞能夠完美契合，將歌曲的情感張力推到極致。
黃博堅持「不完美但真心」信念
黃博一直堅持「不完美、但真心」的音樂信念，而這首《靈魂上演》正是此信念的最佳體現。歌曲並非要呈現一個完美無瑕的演出，而是希望用最真實、最貼地的情緒去打動聽眾。這次破天荒的合作，由黃博與江暉共同作曲，江暉、喬星聯手作詞，並由江暉包辦編曲及與丁悅共同監製，強勁的幕後班底加上黃博的真誠演繹，讓樂迷期待值爆燈。
樂迷洗版式期待：終於等到黃博作品
新歌消息一出，大批樂迷立即湧入黃博的社交平台洗版式留言，對他首次參與創作表示極度期待！不少粉絲大讚他勇於嘗試：「終於等到黃博自己嘅作品！第一次作曲喎，一定要支持！」、「睇到個創作過程就知好有心機，黃博加油！」、「『不完美、但真心』呢個concept好正，好貼地，已經準備好單曲循環！」，更有樂迷表示對製作團隊充滿信心：「江暉老師監製有保證，加埋黃博嘅第一次，呢個組合好新鮮！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期