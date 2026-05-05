黃博首度作曲推新歌《靈魂上演》｜自爆創作辛酸：由零碎靈感堆砌而成！

黃博今日（5月5日）推出2026年首支單曲《靈魂上演》，為樂迷帶來巨大驚喜，今次更係佢首次參與旋律創作！據悉歌曲由去年9月開始構思，黃博將零碎想法逐步堆砌成旋律，過程充滿挑戰，並與監製江暉老師共同打造。究竟佢同監製點樣磨合，先將一首「不完美」嘅作品變成感動人心嘅歌曲？