「考牌KOL」黃又南秘密特訓「揸叮叮」相片流出 已擁有至少5種車牌 預告下一步挑戰
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黃又南繼早前考獲巴士牌、的士牌、紅Van牌及旅遊巴牌後，昨日再被網民捕獲坐在電車司機位上駕駛叮叮，車身更掛上「司機訓練中」告示牌，目的地顯示「暫停載客」，一度令人以為他正式轉行加入電車公司。
黃又南坐上電車司機位被網民即場捕獲
昨日有網民在港島區發現黃又南坐在電車司機位置上，旁邊有經驗豐富的電車司機陪同指導，車身掛上黃色「司機訓練中Under Training」告示牌。相片在網上瘋傳後，不少人都好奇這位擁有至少5種車牌的藝人，是否真的要挑戰駕駛全港所有公共交通工具，甚至有網民表示當日親眼見到該架電車寫住唔載客，「原來係佢拍真人騷」。
黃又南澄清拍戲仍然係正職無意轉行
事實上黃又南早前接受電台訪問時已經澄清，自己並無轉行打算。他透露：「連家姐都以為我轉咗行，要阿媽同佢解釋清楚。我覺得凡係用雙手賺錢，又唔係犯法嘅嘢，就冇問題。」他更強調：「其實，我最喜歡都係拍戲，呢個先係正職。」有網民透露今次駕駛電車是為其YouTube頻道拍攝節目內容，並非真正入職電車公司。
黃又南擁有至少5種車牌計劃再考重型貨車
黃又南目前已擁有私家車、的士、紅Van、綠Van及旅遊巴等多個專業駕駛牌照，早前更曾兼職駕駛城巴8P線及機場路線，被乘客認出時他二話不說回應：「放心，我有巴士牌。」他亦曾透露有計劃考取中型及大型貨車牌，嘗試駕駛田螺車出入地盤，笑言：「我覺得好有型。」這位被封為「考牌KOL」的藝人，近年經營YouTube頻道以汽車為主題拓展事業版圖。
網民期待黃又南下一步挑戰駕駛地鐵同飛機
帖文引來大量網民留言討論，有人笑言：「佢要揸哂所有交通工具？」亦有人封他為「公共交通工具KOL」。不少網民更開始許願，表示：「想睇佢揸地鐵」、「幾時揸埋飛機」、「下次纜車」，甚至有人問「佢會唔會之後揸渡海小輪」。當中亦有網民大讚他的態度：「幾好呀，做人就應該要能屈能伸，我反而好欣賞佢。」
資料或影片來源：原文刊於新假期