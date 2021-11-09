黃嘉雯胞姐否認殘酷對待動物罪 稱將聘清洪律師行大狀抗辯
2019年港姐冠軍黃嘉雯的28歲胞姐黃綺婷（Yuki）於今年2月在個人社交網上載限時動態片，片中她涉嫌將小貓放入洗衣機，並按下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，事後她被控一項殘酷對待動物罪，案件於本周二（11月9日）於屯門裁判法院再度提堂。
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、《#後生仔睇完港姐傾吓偈》影片截圖、《東張西望》影片截圖
黃嘉雯 胞姐被控殘酷對待動物 小貓受驚欲逃走無門
報稱從事保險從業員的黃綺婷，今年2月於社交平台發布聲稱「惡搞」片段，片長約20秒。而片中她指家中所養的貓，在其行李箱中便溺，為了懲罰牠，她竟將小貓困在洗衣機內，其後開機轉動，小貓一度受驚掙扎欲逃，頭部更貼向透明洗衣機門，直到貓主重開機門後，受驚嚇的小貓隨即跳出洗衣機逃走。
黃嘉雯稱胞姐愛動物
短片上載後，黃綺婷惹來各方聲討，愛護動物協會更指高度關注事件。而黃嘉雯當時就回應傳媒承認胞姊行為不當，但堅稱她平日愛錫小動物，並相信她不會再犯此事。黃嘉雯一向以愛護動物人士自居，曾發文呼籲大家「可以不愛但請不要傷害」，去年更修讀了寵物美容課程，之後曾在自己的YouTube頻道分享寵物美容影片。
黃嘉雯胞姐獲准以500元保釋
案件曾於9月29日在屯門裁判法院提堂，當時被告黃綺婷未有就案件發言，而辯方指需索取電腦法證意見，申請押後答辯。署理主任裁判官王詩麗應辯方要求，將案件押至11月9日答辯，被告獲准以500元現金保釋，及每周到警署報到一次。
庭上否認控罪 稱會質疑警方蒐證合法性
到11月9日（周二）案件再被提堂，黃綺婷在庭上否認控罪，透露將由清洪律師行旗下大狀李國銓代表抗辯，並稱會爭議警方蒐證過程的合法性，而控方則表示將會傳召4名證人上庭作供。署理主任裁判官王詩麗宣告將案押後至明年1月11日開審，期間被告獲准以500元續保。