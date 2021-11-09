黃嘉雯胞姐否認殘酷對待動物罪 稱將聘清洪律師行大狀抗辯

2019年港姐冠軍黃嘉雯的28歲胞姐黃綺婷（Yuki）於今年2月在個人社交網上載限時動態片，片中她涉嫌將小貓放入洗衣機，並按下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，事後她被控一項殘酷對待動物罪，案件於本周二（11月9日）於屯門裁判法院再度提堂。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、《#後生仔睇完港姐傾吓偈》影片截圖、《東張西望》影片截圖