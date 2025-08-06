前港姐冠軍31歲黃嘉雯深夜大解放 激罕黑皮Tube Top造型曝光 網民錯重點：隻狗想選超模？
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前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）向來不吝嗇分享美好身段，今日（6日）凌晨突然在社交平台大派福利，上載一輯極具突破性的型格靚相！相中黃嘉雯一改斯文形象，化身西部牛女，以全黑皮革造型上陣，Tube Top設計盡騷白滑香肩與鎖骨，配上同款皮短裙及長靴，火辣指數爆燈。不過，相中最搶鏡的竟是她的愛犬Doxy，究竟這輯相片背後有何故事？
港姐黃嘉雯白色戰衣騷白滑香肩 回憶5年前選美舊事 網民：仙氣返哂嚟！
黃嘉雯化身火辣牛女 愛犬Doxy搶盡風頭
今次黃嘉雯的造型可謂驚喜十足，她頭戴一頂超巨型黑色牛仔帽，配上全套黑色皮革戰衣，上半身的Tube Top完美展現其苦練多時的健美身材線條，而下身的貼身皮短裙及過膝長靴，更將一雙美腿表露無遺，整體造型在型格之中滲透出濃濃的女人味。不過，這次拍攝的主角似乎不只她一人，黃嘉雯更找來愛犬Doxy一同出鏡。相中可見Doxy非常乖巧，全程任由主人抱在懷中，更懂得望實鏡頭擺出超模般的姿態，難怪黃嘉雯亦忍不住在帖文用英文笑指：「當你擁有如此氣場時，誰還需要零食？Doxy可以參加下一屆超模大賽嗎？🤭」
黃嘉雯昔日形象斯文 2019年奪冠後愈見大膽
自2019年奪得香港小姐冠軍寶座後，黃嘉雯一直以甜美斯文的形象示人，深受觀眾喜愛。不過，近年她似乎銳意尋求突破，在社交媒體上分享的相片風格愈趨大膽及多變。早前她就曾發布一輯黑白主題的藝術寫真，舉手投足間散發成熟魅力，獲得網民一致好評。今次再挑戰充滿野性的西部牛女造型，可見她已完全擺脫港姐冠軍的框架，勇於嘗試不同風格，不斷為粉絲帶來新鮮感。這次的皮革造型，與她過往的仙氣長裙或高貴晚裝打扮形成強烈反差，成功引起網上熱話。
網民一面倒激讚 焦點全落在超模愛犬身上
黃嘉雯這輯充滿突破的相片一出，立即引來大批網民湧入留言區洗版，輿論幾乎一面倒大讚！不少粉絲對於她的新形象都感到非常驚喜，紛紛留言力撐：「嘩，好型！」、「一個字…型」、「Awesome」、「呢個look好正！」。不過，亦有大量網民錯重點，將所有注意力都放在她那隻極具鏡頭觸覺的愛犬Doxy身上，笑言Doxy的表現比主人更搶鏡：「隻狗好乖好得意」、「Doxy識望鏡頭，好叻仔」、「隻狗仔完全搶晒fo」、「建議Doxy原地出道，準備參加超模大賽啦！」。
圖片來源：IG@carmaneysantiago資料或影片來源：原文刊於新假期