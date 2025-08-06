前港姐冠軍31歲黃嘉雯深夜大解放 激罕黑皮Tube Top造型曝光 網民錯重點：隻狗想選超模？

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）向來不吝嗇分享美好身段，今日（6日）凌晨突然在社交平台大派福利，上載一輯極具突破性的型格靚相！相中黃嘉雯一改斯文形象，化身西部牛女，以全黑皮革造型上陣，Tube Top設計盡騷白滑香肩與鎖骨，配上同款皮短裙及長靴，火辣指數爆燈。不過，相中最搶鏡的竟是她的愛犬Doxy，究竟這輯相片背後有何故事？