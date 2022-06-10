91歲黃夏蕙宣布8月移民離港生活 「頭炷香KOL」背後原來有個感人約定
黃夏蕙宣布離開香港
在最近一兩年，香港掀起一波移民潮，一幕幕離別的傷感每天在機場上演。但估唔到一直陪住香港人成長嘅夏蕙BB亦都選擇離開香港，6月10日早上，她突然在個人社交網站上宣布「8月我要走啦！」
由D&G事件開始，叫我關心社會事情，教我用搞笑嘅手法，與民同樂。呢段時間，雖然艱辛，不過真係好開心！無奈，我懷着好唔捨得嘅心情！我要同大家講一句，8月我要走啦！我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！
今個月12號星期日，將會係我同經理人最後一次訪問錄影，我會好懷念呢一刻！直到永遠。
再次多謝大家，有缘再會！
即重溫黃夏蕙十二生肖經典造型：
網民對夏蕙依依不捨
雖然黃夏蕙已年屆91歲，但她依然跟得上潮流活躍於網絡世界，又經常Cosplay，加上大是大非又會出面「抽水」，所以深受網民歡迎。對於夏蕙bb的移民決定，網民都大感不捨，表示希望她可以集齊十二生肖造型，又讚她雖然年紀大但依然行得走得好精靈，「夏蕙bb大把錢，去第二度安享晚年，祝福佢健康一輩子」、「冇得再睇佢搶頭炷香」。
再睇埋夏蕙BB其它經典造型：
黃夏蕙上頭炷香有段故
人人都可知道黃夏蕙年年都會去上頭炷香，但未必人人都知道原因。2021年的大年初一晚，黃夏蕙曾經在節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》分享過自己年年都準時去黃大仙上香的「個人傳統」，黃夏蕙表示，以前每年年三十晚都會相約鄧碧雲、鳳凰女及司徒關佩英到黃大仙祠上頭炷香，直至某年司徒關佩英因家中有要事不能出席，翌年更不幸離世，從此打破了四人的約定，之後鄧碧雲、鳳凰女亦因各種原因而缺席上頭炷香活動。
代好友每年上頭炷香
事隔多年，好友們都相繼「升仙」，只剩黃夏蕙一人每年仍然維持習慣，她說：「依家得返我一個，其實我都好驚，我每年都同黃大仙講，叫佢畀我長命啲，等我可以繼續代佢哋（好友們）拜，同埋為社會做多啲事，做到佢唔畀我做嗰時，我先唔做囉！」因為一個約定，從此成為「頭炷香KOL」。
常見問題
黃夏蕙為什麼移民？
黃夏蕙於6月10日在個人社交網站上宣布會於8月離開香港⋯⋯詳情請看
黃夏蕙「頭炷香KOL」背後有什麼感人約定？
黃夏蕙曾經在節目分享過自己年年都準時去黃大仙上香的「個人傳統」，以前每年年三十晚都會相約⋯⋯詳情請看
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