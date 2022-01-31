「呃Tea港姐」黃婉恩訪問連番叫錯馬時亨個名 林子祥變阿阿阿嘉賓

無綫娛樂主播、2020落選港姐黃婉恩（Yancy）早前被指控疑為「呃Tea港姐」，引起網上熱話﹗近日又因採訪馬時亨主持的新節目《馬時亨名人堂》而鬧出笑話，在無綫直播片段中見到黃婉恩採訪馬時亨及首集嘉賓林子祥時，竟然多次叫錯名，馬時亨都忍唔住話：「你連名都講錯﹗」要求停止訪問重新開始，黃婉恩被狠批極不專業﹗