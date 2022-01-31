「呃Tea港姐」黃婉恩訪問連番叫錯馬時亨個名 林子祥變阿阿阿嘉賓
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖、IG＠yancy
馬時亨叫停訪問：講錯名呀﹗
黃婉恩Yancy拎住咪牌訪問馬時亨及林子祥：「Hello兩位，今日想知點解馬善行會邀請呢…」馬時亨即反問：「馬咩？」黃婉恩答「馬時行」，馬時亨笑笑口：「唔係，咪住，講錯名呀，你連名都講錯，哈哈哈…你一定要cut咗再嚟過﹗」黃婉恩答：「冇問題冇問題﹗」
黃婉恩叫唔出林子祥個名
被馬時亨叫停訪問再重來，黃婉恩未有更正正確全名，索性用「馬生」稱呼﹗黃婉恩問：「兩位好，想知今日馬生點解會邀請阿阿阿…特別嘉賓嚟嘅？」完全叫不出林子祥或阿Lam，相當失禮﹗阿Lam變成阿阿阿嘉賓﹗而黃婉恩對馬時亨主持的新節目未有多提及，不停重覆問了「係咪經常約埋打波？」、「大家會唔會講吓波經？」、「除咗唱歌，會唔會分享吓大家嘅故事？」、「新年會點過？」等，雖然問題唔夠深入，馬時亨及林子祥都好用心盡量多答幾句，以免訪問有dead air尷尬場面﹗
網民嘲普通話達世界級
不過蝦碌事件未完，黃婉恩訪問如常轉用普通話再訪問一次時，馬時亨笑指自己普通話好普通，所以交畀林子祥作答，點知身為主持的黃婉恩普通話唔止普通咁簡單，她將訪問講成「訪悶」，又將「有沒」有直接轉成廣東話歪音「有冇」，演唱會講成「煙槍會」等﹗被網民嘲黃婉恩的普通話達世界級水平，出醜兼失禮﹗
網民：竟然唔知馬時亨同曾志偉係兩老表，入硬雪櫃
直播訪問出街後，引起網上熱話，紛紛留言指黃婉恩不專業又不尊重嘉賓「唔係靚女就大晒﹗」、「記者每次採訪人物未必識晒，但事前做功課係基本﹗」、「佢都三張啦，點會唔識林子祥呀？」、「佢竟然唔知馬時亨同曾志偉係兩老表，唔使照肺，直接入ICU﹗」、「唔知馬時亨係前高官都唔緊要，唔知佢係曾志偉表哥就大件事，入硬雪櫃﹗」等等。
黃婉恩2020年大熱港姐打入十強
黃婉恩放棄銀行高薪厚職而參選《2020年度香港小姐竸選》，最後落選但簽約無綫並成為娛樂新聞主持，四出採訪藝人及活動，加入已一年，但有網民留言指「佢其實次次都係咁，不過冇今次斷得咁正被人話啫﹗」而黃婉恩早前被餐廳公關林柏希不點名狂轟，指有落選港姐呃飲呃食，主動搲食名貴tea set但最後沒有兌現承諾出po，雖然未有開名，但火速被網民找出蛛絲馬跡篤爆是黃婉恩，被網民封為「呃tea港姐」、「搲Tea Set KOL」等，不過當時人未有回應此事﹗
疑遭林柏希揞名爆食Tea走數 港姐被封「𢱑 Tea Set KOL」
前新城DJ林柏希（William）日前「揞名爆」一名曾是「港姐十強」的無綫女藝人「食Tea走數」，經過網民一輪猜測後，該名走數「嫌疑人」被鎖定為曾是2020年落選港姐、現為無綫娛樂新聞台主持的黃婉恩（Yancy），雖然她事後疑為「補鑊」貼了一張在該餐廳食Tea Set的靚相，但仍被不少網民留言寸爆，更封她做「R（𢱑） tea set KOL」！
林柏希疑爆 黃婉恩 食Tea走數：一個Tea Set嘅價錢已經睇到佢嘅品行
近年投身餐飲業的林柏希日前在其私人社交網，以一篇長達數百字的文章詳述一名「港姐十強」疑「食Tea走數」的事件，他表示其同事指有一個女仔，主動透過IG聯絡他當公關的餐廳，話想試食該餐廳的Tea Set，林伯希在文中描述該名女仔為「某屆香港小姐十強（即係落選啦！）同埋係TVB藝員」，由於見到對方都有3萬幾followers，所以諗住互惠互利，要求對方試食後出返個IG wall post，並講明唔係IG story。
指出post未夠12個鐘已delete
林柏希指該位「港姐十強」最後和一名朋友到場食了兩人份Tea Set，但其後只出了一個IG story，而且相中只有對方背部又無個tea set，在其同事再度聯絡對方後，該「港姐十強」終於出了一個 IG wall post，雖然相中個tea set被blur（模糊）了，亦無tag餐廳，不過有location checked-in，但林柏希表示無畀過hard cash對方，所以亦能收貨，不過林柏希指對方未夠12個鐘已delete了該post。
林柏希怒轟：你嘅誠信只係值一晚
最後林柏希在帖文中怒轟：「一個tea set值幾錢吖？原來你個朵就係值咁多㗎咋？哈哈！仲有，真係唔係我迫你出post㗎，係你主動R跟住自己應承咋，原來你嘅誠信只係值一晚。講真，我完全冇嬲，只係覺得佢cheap，好肉酸呀！唔好再用呢啲招數去其他餐廳呃飲呃食喇，真係影衰晒㗎！！」
黃婉恩 疑急補鑊「翻生」Tea Set相
林柏希的帖文引起全城網民猜測該名「港姐十強」TVB女藝人身份，伍樂怡、黃子桐、何泳芍及蔡嘉欣等都一度成為「嫌疑人」，但有網民憑林柏希公開的「港姐十強」背影照，鎖定「嫌疑人」為2020年落選港姐、現為無綫娛樂新聞台主持的黃婉恩，之後黃婉恩疑刪走了其IG自我介紹中「Miss HK 2020(Top 10)」的字眼，又將之前隱藏的歎tea set帖文「翻生」，並加上了餐廳名字的Hashtag。
網民指有錢買LV無錢去食Tea
對黃婉恩疑似「補鑊」的舉動，網民似乎都唔收貨，紛紛留言表示：「其實冇錢咪唔好食，做人底線真係要。」、「恭喜你喎，R著數R到有人識喇！」、「因為世上冇免費嘅午餐，所以轉攻下午茶？」、「R（搲） tea set kol」、「有錢買LV無錢去食Tea，定係連個LV都係R番嚟？」等等。
林柏希：公道自在人心
事件曝光後，林柏希已將帖文刪除，他在接受傳媒訪問時表示自己發文並非想公審對方，只是希望提醒飲食業或娛樂業界誠信很重要，不要再讓同類事情發生。不過之後林柏希再發文試食餐廳時，又趁機表態指：「一樣米養百樣人，公道自在人心。」並Hashtag「我講事實only」、「由始至終我都無開過任何人嘅名字」。
黃婉恩 英國碩士畢業
現年28歲的黃婉恩畢業自英國艾克斯特大學碩士課程，原本任職私人銀行助理客戶經理，曾參選2019年港姐，但因不慎弄斷左腳腳筋而被逼退選，到2020年她再戰港姐選舉，曾被指激似高Ling（高海寧），最終她成功打入10強並簽入無綫，成為無綫娛樂新聞台主播及明珠台節目《港生活·港享受》主持之一，近日更開始拍劇，有份參演《青春本我》、《OPM》、《雙生陌生人》等無綫劇集。