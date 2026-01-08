冲遊泰國 11｜波波黃婧靈神乳再現！親解早前封胸2大苦衷惹熱議！
今晚孝艾之旅大解放 波波黃婧靈泳裝震撼登場
在最新一集《冲遊泰國 11》中，胡慧冲（Roger）與黃婧靈（波波）繼續介紹孝艾的食玩買好去處。不過，全集最大的亮點，絕對是網民最期待的畫面終於出現！波波換上一套性感泳衣，盡顯其驕人身材，與之前幾集在泳衣外罩上T恤的「封胸」造型形成強烈對比。心水清的網民早已抱怨多時，表示期待波波再次展現健康性感的一面，今晚的畫面可謂一解網民的「相思之苦」，瞬間成為網上熱話，不少粉絲都表示要準時收看，見證這期待已久的一幕。
波波黃婧靈親解封胸之謎 「怕膚色唔可以差太遠」
對於早前在節目中「封胸」引起網民討論，波波接受訪問時亦大方親解謎團，原來一切都是出於專業考量。她解釋有兩大原因，並非刻意隱藏好身材。波波表示：「一來要同阿 Roger 夾衫，亦因為啲劇未拍完，怕要補拍，啲膚色唔可以差太遠，所以喺泳衣面頭加咗一件薄衫。」原來當時波波正同時拍攝劇集，為了避免因外景暴曬導致膚色不連戲，影響拍攝進度，才在泳衣外加上薄衫防曬，可見她對工作相當認真，並非外界所想的「錫身」。
勇闖曼谷恐龍樂園 波波黃婧靈單挑「鬼祟」速龍
除了波波的性感大解放，節目預告明晚（9日）的內容同樣精彩。Roger將會與波波轉戰曼谷，參觀一個新開幕不久的恐龍樂園。兩人一踏入樂園，即被巨型的長頸龍模型所吸引，波波更興奮大叫：「喺電影入面，佢係最善良嘅恐龍。」樂園內最刺激的環節，莫過於與「鬼鬼祟祟」的速龍互動，波波更即場重現電影經典場面，用手勢與速龍溝通。而壓軸登場的則是「專追細蚊仔咬」的暴龍，在恐龍大戰表演中現身，成為遊客們爭相打卡拍照的焦點，場面非常刺激。
網民見波波解放身材洗版 「終於等到呢一幕」
自《冲遊泰國 11》播出以來，波波的衣著一直是網民的焦點，對於她今晚終於「大解放」，網民反應極之熱烈，紛紛在討論區洗版留言。大部分網民都表示期待已久：「終於等到啦！波波身材真係冇得輸！」、「之前幾集著件Tee真係好無癮，今集要準時睇！」、「呢個畫面等咗好耐！」。而在得知她「封胸」的苦衷後，不少網民都表示理解，更大讚她專業：「原來係為咗拍劇先遮住，好專業！」、「解釋得好好，唔會再誤會佢啦，支持波波！」，輿論一面倒由抱怨轉為力撐。