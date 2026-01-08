冲遊泰國 11｜波波黃婧靈神乳再現！親解早前封胸2大苦衷惹熱議！

今晚（8日）播出的《冲遊泰國 11》中，「波波」黃婧靈終於在鏡頭前大解放，以久違的性感泳裝震撼登場，令一眾網民大飽眼福！早前幾集波波即使穿上泳衣，外面總會加穿一件T恤，被網民指刻意「封胸」，引發不少揣測。這次她終於性感示人，更親自解釋背後原因，究竟是甚麼苦衷令她一度錫身如玉？