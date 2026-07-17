「咪神」波波低胸貼身裙街頭大玩倒奶 一個動作令網民集體「流鼻血」
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無綫「咪神」黃婧靈（波波）再度在社交平台大派福利，一輯街頭靚相甫出即引爆網民熱議，皆因相中她身穿低胸貼身裙大玩側身倒奶，視覺衝擊力直逼爆燈，令粉絲紛紛留言表示「流鼻血」，而她配文的一句說話更令人會心一笑。
波波白色波點掛頸裙晒S形曲線
波波昨日上載一輯在街頭拍攝的照片，從相中可見她身穿一套白色底、黑波點的掛頸低胸貼身裙，外搭同款長袖防曬短版小外套，完美包裹她的身段，將其標誌性的「凸凹有致」S形曲線表露無遺。尤其當她坐下及微微側身時，深邃的事業線與呼之欲出的傲人上圍極具視覺衝擊力，吸睛度直逼爆燈，即使外套加身都完全遮擋不住她的好身材。
黃婧靈鏡頭前電力十足擺盡甫士
波波在鏡頭前表現自然且電力十足，一時靠在路燈柱旁大展甜美笑容，一時又在歐式建築外牆前擺出嫵媚姿勢，更伸手輕輕遮擋陽光，展現不同風格的魅力。她為這輯美照配上字句：「下雨時候是貴人招風雨，陽光時候是晴天娃娃」，散發滿滿正能量，甜美笑容配上火辣身材，令整輯相片既養眼又充滿活力。
網民狂讚波波「又甜又辣無得輸」
相片一出即引來大批網民瘋狂點讚及留言，有人大讚「呢個晴天娃娃殺傷力太強，見到即刻晴天！」，亦有網民直言「身材好到流鼻血！」，更有粉絲表示「又甜又辣，波波真係無得輸！」不少人直言見到波波的甜美笑容，確實能令人一掃陰霾，心情瞬間變晴天，再次證明這位無綫「咪神」的超高人氣絕非浪得虛名。
資料或影片來源：原文刊於新假期