「咪神」波波低胸貼身裙街頭大玩倒奶 一個動作令網民集體「流鼻血」

無綫「咪神」黃婧靈（波波）再度在社交平台大派福利，一輯街頭靚相甫出即引爆網民熱議，皆因相中她身穿低胸貼身裙大玩側身倒奶，視覺衝擊力直逼爆燈，令粉絲紛紛留言表示「流鼻血」，而她配文的一句說話更令人會心一笑。