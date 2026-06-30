多圖！波波黃婧靈異寵Cafe大解放 小動物貼身「尋寶」引起熱議

無綫小花黃婧靈（波波）近日到訪異寵Cafe拍攝一輯夏日福利照，身穿貼身黃色小針織衫的她與多隻小動物親密互動，結果萌寵們的「落腳點」令網民集體暴動。一組照片在網上瘋傳後，留言區瞬間淪陷，巴打們的反應比動物更加失控。