多圖！波波黃婧靈異寵Cafe大解放 小動物貼身「尋寶」引起熱議
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無綫小花黃婧靈（波波）近日到訪異寵Cafe拍攝一輯夏日福利照，身穿貼身黃色小針織衫的她與多隻小動物親密互動，結果萌寵們的「落腳點」令網民集體暴動。一組照片在網上瘋傳後，留言區瞬間淪陷，巴打們的反應比動物更加失控。
波波黃婧靈穿貼身針織衫與萌寵零距離互動
波波當日以淡黃色貼身小針織衫配搭牛仔褲現身異寵Cafe，剪裁極度修身的造型將其傲人身材完美呈現。拍攝期間她躺在豆袋梳化上，又以不同姿勢懷抱各種小動物，招牌事業線在鏡頭前呼之欲出。多張照片中可見兔仔、刺蝟直接趴在波波胸口位置「取暖」，更有小飛鼠攀爬在她的香肩上，波波則一邊抱著動物一邊向鏡頭放電，畫面充滿「雙重誘惑」的視覺衝擊力。
黃婧靈本人未有回應福利照引起熱議
波波向來以大方性感的形象示人，過往在社交平台及電視節目中多次派發福利，早已建立「咪神」的稱號。今次她主動到異寵Cafe進行拍攝，明顯是有備而來的夏日企劃，將可愛動物與性感元素結合，製造出極具話題性的內容。波波一貫以「綜藝轟炸機」自居，擅長以大膽風格吸引眼球，今次福利照的尺度雖然不算出格，但小動物的「神助攻」卻令整組照片的話題度大幅提升。
波波過往多次以大膽風格派福利吸引關注
黃婧靈自出道以來一直以性感路線見稱，無論是電視台的台慶表演還是個人社交平台，都經常以大膽造型示人。早前她曾在IG晒出低胸衫遊船河的性感照片，亦曾在台慶特別版短片中以「男友視覺」造型引起熱議。波波過去亦曾自爆從未被男生追求過，反而習慣主動出擊的戀愛模式，這種直率大膽的性格特質同樣反映在她的工作風格上，每次出擊都能精準製造話題。
網民瘋狂留言稱羨慕小動物想取而代之
照片曝光後大批網民湧入留言區，評論區幾乎被「葡萄」情緒淹沒。有網民直接表示：「呢幾隻動物前世一定拯救咗銀河系！」亦有人激動留言：「放開隻兔仔，有本事沖我嚟！」更有人打趣稱：「波波個身材真係無得輸，連刺蝟都變溫柔。」不少巴打紛紛表示想化身成為照片中的小動物，認為牠們享受到的「福利」遠超任何網上派圖，整個留言區充斥著又酸又甜的氣氛。
資料或影片來源：原文刊於新假期