黃子華孖《毒舌大狀》導演吳煒倫再合作搵鄭秀文拍賀歲片？網友最想睇呢2位客串
黃子華新作原來係喜劇 網友狂估係賀歲片
安樂電影社交平台專頁近日宣布黃子華將與影后鄭秀文攜手合演一部全新喜劇，這部電影將由《毒舌大狀》的導演吳煒倫執導，網民紛紛猜測這將會是在明年上映的賀歲片，更預計這部電影將會成為黃子華另一部擁有破億票房的神作。
導演吳煒倫疑劇透新片「歡哥」「V姐」對白
黃子華曾在2023年主演的賀歲片《毒舌大狀》中表現出色，該片票房高達1.15億港元，並且獲得了第42屆香港電影金像獎「最佳電影」的殊榮。儘管之前有傳言指出將會拍攝續集《毒舌大狀2》，但最終由電影公司用今次發文，澄清並非準備開拍續集。
吳煒倫導演在轉載電影公司的發文時，也表達了對這部新作的期待，他寫道：「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道 vs 末日霸道，敬請期待。」這段對白是否屬於電影中的角色對白尚不得而知，但無疑增添了幾分神祕感。
黃子華、鄭秀文相隔11年再合作拍戲
黃子華與鄭秀文曾在2014年的電影《失戀急讓》中有過合作，當時黃子華以客串形式出現，飾演鄭秀文前夫。2016年，鄭秀文又曾邀請黃子華擔任演唱會嘉賓。
網友對兩人今次合作好興奮，紛紛猜測戲名：「失戀急讓前傳？」、「孤男寡女2」、「男歌女唱2」、「男親女愛2」、「毒舌男女？」、「唔係叫棟篤男女就係毒舌情人」、「毒舌孤男寡女」等，更有網友估戲名會叫《男親寡女》，並且會搵華仔劉德華同Do姐鄭裕玲客串演出！
黃子華出錢出力拍片為惜食堂籌款
此外，黃子華近日又上載一條名為《黃子華大茶飯》的短片，這部影片是他親力親為擔任編劇、監製、導演及主角，並出資安排拍攝隊伍拍片，為即將啟用的「惜食堂賽馬會食品製作中心」籌募營運經費。原來他自2013年開始，已自資為惜食堂拍過四條短片，包括《黃子華想你知道》（2013年）、《黃子華行樓梯》（2015年）及《黃子華彈樓梯》（2017年）。