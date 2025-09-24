有片！65歲黃子華賀歲片慰勞宴激罕開金口 唱25年前神劇主題曲 掀網民集體回憶

近年憑藉電影再創事業高峰的黃子華，一舉一動都備受關注。近日他為最新賀歲片出席慰勞宴，席間更激罕開金口，高唱25年前經典神劇《男親女愛》主題曲《藍天》，相關影片隨即在網上瘋傳，瞬間掀起全城集體回憶熱潮！究竟這部與鄭秀文合作的神秘新片陣容有多強勁？而子華神驚人的凍齡外貌又引來網民怎樣的熱議？