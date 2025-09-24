有片！65歲黃子華賀歲片慰勞宴激罕開金口 唱25年前神劇主題曲 掀網民集體回憶
近年憑藉電影再創事業高峰的黃子華，一舉一動都備受關注。近日他為最新賀歲片出席慰勞宴，席間更激罕開金口，高唱25年前經典神劇《男親女愛》主題曲《藍天》，相關影片隨即在網上瘋傳，瞬間掀起全城集體回憶熱潮！究竟這部與鄭秀文合作的神秘新片陣容有多強勁？而子華神驚人的凍齡外貌又引來網民怎樣的熱議？
慰勞宴驚喜獻唱《藍天》 現場氣氛High爆
日前音樂人Iris Liu於社交平台Threads上載了一段影片，片中可見黃子華在電影慰勞宴上，手持咪高峰深情獻唱首本名曲《藍天》，現場氣氛極之熱烈。Iris Liu興奮表示：「現場聽到《藍天》！！！😭😭😭超級回憶殺🥵」。從她分享的合照中，更可見到麗英、廖子妤、COLLAR成員心駖及盧鎮業等演員，場面星光熠熠，可見這次聯歡會讓台前幕後都盡興而歸。
導演吳煒倫疑洩密 新賀歲片陣容星光熠熠
黃子華這部最新的賀歲片由《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，並夥拍天后鄭秀文（Sammi），自今年6月安樂電影宣布開拍以來一直保持神秘。雖然電影據悉已經煞科，但戲名與題材至今仍未公開。不過，導演吳煒倫最近轉發的一條影片，就疑似曝光了部分演員陣容，片中可見楊偲泳（Renci）、廖子妤（Fish）及芯駖@COLLAR等一眾女演員，讓外界對這部「最新喜劇電影」的內容更添好奇。
《男親女愛》神劇主題曲掀集體回憶
這次掀起網上熱話的歌曲《藍天》，是2000年TVB神劇《男親女愛》的主題曲，當年由黃子華親自主唱。該劇由黃子華與鄭裕玲（Do姐）主演，創下極高收視，成為一代人的經典。事隔25年，黃子華再次公開演唱此曲，不但勾起了無數觀眾的回憶，更讓人驚訝他多年來不變的聲線和外貌，完美重現當年的感覺，難怪影片一出即被瘋傳。
網民洗版式留言激讚 驚訝黃子華凍齡外貌
影片曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入留言區洗版，大讚「回憶返曬嚟」。不少網民對現年65歲的黃子華保養得宜感到震驚，激讚：「痴筋 佢把聲加埋成個look話係男親女愛嗰時我都信⋯子華神真係好癲」，更有留言指：「65歲真心fit」。同時，許多粉絲也表示非常感動：「好幸福, 無諗過佢會再開金口 呢首真係劇集最愛」，甚至有網民敲碗希望他再開演唱會：「應該要係紅館開個唱」。
圖片來源：IG@iii_irisliu