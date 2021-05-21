黃子華踢走鄭嘉穎成新一代Foodpanda男神 對抗超級人氣王MIRROR、ERROR

隨住疫情持續，香港外賣App競爭亦愈趨激烈，近日Foodpanda和Deliveroo就掀起了一場外賣App廣告大戰，繼Deliveroo搵來人氣組合MIRROR及ERROR拍廣告後，Foodpanda亦調整策略，踢走TVB愛將鄭嘉穎，出動「子華神」黃子華擔任新一任Foodpanda廣告男主角，以對抗Deliveroo廣告中的超級人氣王！

文：東方新地｜圖：Foodpanda廣告截圖、Deliveroo官方圖片