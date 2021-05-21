黃子華foodpanda 揾食0020

黃子華踢走鄭嘉穎成新一代Foodpanda男神 對抗超級人氣王MIRROR、ERROR

東方新地 - 娛聞

隨住疫情持續，香港外賣App競爭亦愈趨激烈，近日Foodpanda和Deliveroo就掀起了一場外賣App廣告大戰，繼Deliveroo搵來人氣組合MIRROR及ERROR拍廣告後，Foodpanda亦調整策略，踢走TVB愛將鄭嘉穎，出動「子華神」黃子華擔任新一任Foodpanda廣告男主角，以對抗Deliveroo廣告中的超級人氣王！

文：東方新地｜圖：Foodpanda廣告截圖、Deliveroo官方圖片

黃子華：香港人搵食世界第一

「子華神」黃子華近日踢走鄭嘉穎成為新一任Foodpanda廣告男主角，拍攝了一輯名為「Foodpanda 點止搵食咁簡單」的廣告片，片中子華神著住一件卡其色長身外套，內襯一件白恤衫和一件深灰色西褲，貫徹其一向簡約風格。

廣告片中子華神的衣著貫徹其一向簡約風格。
廣告片中子華神的衣著貫徹其一向簡約風格。

在日前播出的廣告片中，可以見到子華神以「搵食」作主題，由精神、信仰講到家人同尊嚴等，最後再回歸廣告主題，講出今次廣告Slogan：「Foodpanda，點止搵食咁簡單。」獲網友大讚由創意到深度都完勝鄭嘉穎的「呀～」！

上一任拍攝Foodpanda廣告的鄭嘉穎同子華神一樣攞過無綫視帝大獎。
上一任拍攝Foodpanda廣告的鄭嘉穎同子華神一樣攞過無綫視帝大獎。

在這段1分40秒的廣告中，子華神首先講到：「香港人搵食世界第一！因為喺香港人嘅生活之中，搵食排名第一！搵食係精神，搵食係信仰，但係淨係搵食，倒頭嚟我哋搵到啲乜？搵到份工，你老竇老母搵唔搵到你？」

(圖片來源：foodpanda廣告)
子華神首先講到對香港人來講搵食係精神、係信仰。
(圖片來源：foodpanda廣告)
子華神問淨係搵食，倒頭嚟我哋搵到啲乜？

廣告中子華神繼續向觀眾拋出一連串問題，問到：「你真係好鍾意返工呀？有無時間搵鍾意嘅人？搵到餐餐九大簋，係咪已經捱壞咗副偈？」

(圖片來源：)
子華神繼續向觀眾拋出一連串問題。
(圖片來源：foodpanda廣告)
語氣愈問愈趨激昂。

之後子華神愈講語氣就愈趨激昂地說：「你搵到個錢，但係搵唔搵到樽鹽？你搵到個首期，又有幾多時間留喺屋企？究竟係搵食無得揀，定係我哋喺搵食同生活之間，淨係揀咗搵食？」

(圖片來源：foodpanda廣告)
最終係回歸搵食同生活嘅選擇上。
(圖片來源：foodpanda廣告)
係咪要為咗搵食而冇咗樽鹽（指尊嚴）？
(圖片來源：foodpanda廣告)
叫大家慳番啲搵食嘅時間，陪多啲屋企人。

最後子華神講出結論，當然要連結返去廣告度，他說：「搵食啫，唔好搵自己笨。人生，點止搵食咁簡單呀？就連Foodpanda 都唔再只係一個搵食App，嗌外賣得，嗌超市雜貨零食汽水又得！仲嗌乜都最快廿分鐘送到，畀你更多時間，去搵吓朋友，搵吓家人，搵吓愛，搵吓自己，搵吓搵食以外嘅人生。」

(圖片來源：foodpanda廣告)
最後半分鐘，返番嚟廣告時間。
(圖片來源：foodpanda廣告)
話嗌Foodpanda最快可以廿分鐘送到。

臨結尾，子華神再講出今次廣告的金句：「搵食啫，仲講？Foodpanda點止搵食咁簡單。」

(圖片來源：foodpanda廣告)
最後一班演員一齊出鏡。
子華神在結尾講出今次廣告的Slogan。
子華神在結尾講出今次廣告的Slogan。
(圖片來源：foodpanda廣告)
仲有幕後名單，導演、編劇名字都係香港人，特別鳴謝嘅都係香港人。

Deliveroo 搵ERROR、MIRROR拍廣告

Foodpanda之所以調整策略，踢走TVB藝人鄭嘉穎，出動「子華神」黃子華擔任新一代廣告男主角，是為了對抗Deliveroo廣告中的人氣王ERROR和MIRROR！

近期爆紅的ERROR成員193和阿Dee由去年已開始為Deliveroo拍廣告。
近期爆紅的ERROR成員193和阿Dee由去年已開始為Deliveroo拍廣告。
193仲著女裝上陣扮𡃁妹，造型勁吸睛！
193仲著女裝上陣扮𡃁妹，造型勁吸睛！

早前Deliveroo仲有份贊助埋MIRROR演唱會，逐個為成員們送上外賣兼寫上打氣說話，但要Keep Fit嘅佢哋，真係食到咁多外賣？！

MIRROR隊長Lokman。
MIRROR隊長Lokman。
人氣王姜濤。
人氣王姜濤。
Ian都有份！
Ian都有份！

讀者留言

熱門文章

 