黃子華踢走鄭嘉穎成新一代Foodpanda男神 對抗超級人氣王MIRROR、ERROR
文：東方新地｜圖：Foodpanda廣告截圖、Deliveroo官方圖片
黃子華：香港人搵食世界第一
「子華神」黃子華近日踢走鄭嘉穎成為新一任Foodpanda廣告男主角，拍攝了一輯名為「Foodpanda 點止搵食咁簡單」的廣告片，片中子華神著住一件卡其色長身外套，內襯一件白恤衫和一件深灰色西褲，貫徹其一向簡約風格。
在日前播出的廣告片中，可以見到子華神以「搵食」作主題，由精神、信仰講到家人同尊嚴等，最後再回歸廣告主題，講出今次廣告Slogan：「Foodpanda，點止搵食咁簡單。」獲網友大讚由創意到深度都完勝鄭嘉穎的「呀～」！
在這段1分40秒的廣告中，子華神首先講到：「香港人搵食世界第一！因為喺香港人嘅生活之中，搵食排名第一！搵食係精神，搵食係信仰，但係淨係搵食，倒頭嚟我哋搵到啲乜？搵到份工，你老竇老母搵唔搵到你？」
廣告中子華神繼續向觀眾拋出一連串問題，問到：「你真係好鍾意返工呀？有無時間搵鍾意嘅人？搵到餐餐九大簋，係咪已經捱壞咗副偈？」
之後子華神愈講語氣就愈趨激昂地說：「你搵到個錢，但係搵唔搵到樽鹽？你搵到個首期，又有幾多時間留喺屋企？究竟係搵食無得揀，定係我哋喺搵食同生活之間，淨係揀咗搵食？」
最後子華神講出結論，當然要連結返去廣告度，他說：「搵食啫，唔好搵自己笨。人生，點止搵食咁簡單呀？就連Foodpanda 都唔再只係一個搵食App，嗌外賣得，嗌超市雜貨零食汽水又得！仲嗌乜都最快廿分鐘送到，畀你更多時間，去搵吓朋友，搵吓家人，搵吓愛，搵吓自己，搵吓搵食以外嘅人生。」
臨結尾，子華神再講出今次廣告的金句：「搵食啫，仲講？Foodpanda點止搵食咁簡單。」
Deliveroo 搵ERROR、MIRROR拍廣告
Foodpanda之所以調整策略，踢走TVB藝人鄭嘉穎，出動「子華神」黃子華擔任新一代廣告男主角，是為了對抗Deliveroo廣告中的人氣王ERROR和MIRROR！
早前Deliveroo仲有份贊助埋MIRROR演唱會，逐個為成員們送上外賣兼寫上打氣說話，但要Keep Fit嘅佢哋，真係食到咁多外賣？！