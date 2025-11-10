45歲黃宗澤上《東張》面容狀態引網民熱議 與佘詩曼直播開火交足戲
佘詩曼黃宗澤主播台開火 劇中角色延續到現實
昨晚《東張西望》播出特別版本，佘詩曼在同日下午完成商場宣傳活動後，以同一造型化身「文慧心」身份走入電視場直播室登場，開場白充滿霸氣：「大家好，歡迎收睇《東張西望》，我係你嘅主持文慧心。」黃宗澤隨即以《新聞女王2》SNK新聞總監「古肇華」口吻回應：「仲有我新聞總監古肇華。」兩人將《新聞女王2》的角色設定完美帶入節目中，但很快就「一言不合」在鏡頭前爭執起來。佘詩曼直接質疑黃宗澤的出現：「其實你今日嚟做咩嘅啫？」黃宗澤不甘示弱反擊：「我係高層！」場面一度劍拔弩張，直到固定班底區永權介入才緩解氣氛。
45歲黃宗澤面容狀態引關注 網民驚呼變化太大
雖然兩人的「不和」只是為劇集宣傳的表演，但黃宗澤在節目中的面容狀態卻成為意外焦點。即將於下月迎來45歲生日的他，在鏡頭下顯得疲憊浮腫，與狀態極佳的50歲 佘詩曼形成鮮明對比。網民紛紛留言表達關注：「黃生臉色咁差？」、「Bossco尋晚去LKF溝女溝到面色差曬？」更有觀眾直言：「黃宗澤，冇左個妝其實佢皮膚都好差」。
《新聞女王2》正式開播 兩大主角賣力宣傳
《新聞女王2》已於星期一晚在TVB正式播出，佘詩曼與黃宗澤作為劇集的靈魂人物，積極參與各種宣傳活動。兩人在《東張西望》的客串演出，正是為了延續劇中「文慧心」與「古肇華」的對立關係，讓觀眾在正劇以外也能感受到角色的魅力，佘詩曼的「Man姐」氣場與親和力在節目中展露無遺。
網民熱議黃宗澤狀態 關心多於批評
網民對黃宗澤面容狀態的討論，大多出於關心而非惡意批評。有觀眾分析：「黃宗澤捱夜捱得多呀所以面色唔係咁好最緊要注重身體」，也有人調侃：「黃生蒲得多唔襟老！」雖然言辭幽默，但背後反映出粉絲對偶像健康狀況的關注。相比之下，佘詩曼的狀態獲得一致好評，網民紛紛讚嘆她的保養有道，在鏡頭前依然光彩照人。
