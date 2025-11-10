45歲黃宗澤上《東張》面容狀態引網民熱議 與佘詩曼直播開火交足戲

昨晚《東張西望》迎來特別嘉賓主持，《新聞女王2》主角佘詩曼與黃宗澤以劇中角色身份現身主播台，兩人在鏡頭前「扮不和」火花四濺，但更令觀眾震驚的是快將45歲的黃宗澤面容狀態，與身旁連跑到場活動的佘詩曼形成強烈對比，引發網民熱烈討論！

佘詩曼黃宗澤主播台開火 劇中角色延續到現實

昨晚《東張西望》播出特別版本，佘詩曼在同日下午完成商場宣傳活動後，以同一造型化身「文慧心」身份走入電視場直播室登場，開場白充滿霸氣：「大家好，歡迎收睇《東張西望》，我係你嘅主持文慧心。」黃宗澤隨即以《新聞女王2》SNK新聞總監「古肇華」口吻回應：「仲有我新聞總監古肇華。」兩人將《新聞女王2》的角色設定完美帶入節目中，但很快就「一言不合」在鏡頭前爭執起來。佘詩曼直接質疑黃宗澤的出現：「其實你今日嚟做咩嘅啫？」黃宗澤不甘示弱反擊：「我係高層！」場面一度劍拔弩張，直到固定班底區永權介入才緩解氣氛。

45歲黃宗澤面容狀態引關注 網民驚呼變化太大

雖然兩人的「不和」只是為劇集宣傳的表演，但黃宗澤在節目中的面容狀態卻成為意外焦點。即將於下月迎來45歲生日的他，在鏡頭下顯得疲憊浮腫，與狀態極佳的50歲 佘詩曼形成鮮明對比。網民紛紛留言表達關注：「黃生臉色咁差？」、「Bossco尋晚去LKF溝女溝到面色差曬？」更有觀眾直言：「黃宗澤，冇左個妝其實佢皮膚都好差」。

《新聞女王2》正式開播 兩大主角賣力宣傳

《新聞女王2》已於星期一晚在TVB正式播出，佘詩曼與黃宗澤作為劇集的靈魂人物，積極參與各種宣傳活動。兩人在《東張西望》的客串演出，正是為了延續劇中「文慧心」與「古肇華」的對立關係，讓觀眾在正劇以外也能感受到角色的魅力，佘詩曼的「Man姐」氣場與親和力在節目中展露無遺。

網民熱議黃宗澤狀態 關心多於批評

網民對黃宗澤面容狀態的討論，大多出於關心而非惡意批評。有觀眾分析：「黃宗澤捱夜捱得多呀所以面色唔係咁好最緊要注重身體」，也有人調侃：「黃生蒲得多唔襟老！」雖然言辭幽默，但背後反映出粉絲對偶像健康狀況的關注。相比之下，佘詩曼的狀態獲得一致好評，網民紛紛讚嘆她的保養有道，在鏡頭前依然光彩照人。

黃宗澤 佘詩曼 黃宗澤表示： 「真係人生第一次做東張西望主持，又幾好玩喎！」（圖片來源：boscomine IG）
黃宗澤 佘詩曼 節目一開始二人以劇中角色語氣做主持，不過「Man姐」好快就忍唔住露出親切笑容。（圖片來源：TVB）
黃宗澤 佘詩曼 （圖片來源：區永權IG）
黃宗澤 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
黃宗澤 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
黃宗澤 佘詩曼 同場還有 《東張》主播52歲區永權，拼埋一齊黃宗澤似乎狀態麻麻。（圖片來源：boscomine IG）
黃宗澤 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
黃宗澤 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
黃宗澤 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
