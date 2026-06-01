黃宗澤聽海兒養蛇秒變「尖叫王」 神級金句頻出網民笑爆

黃宗澤在最新一集《恨駕女團》中遇上海兒養蛇話題，瞬間從型男變驚恐尖叫王，整個人崩潰到拍車門狂笑。當海兒淡定分享自己被毒蛇咬住手五分鐘的驚人經歷時，黃宗澤的反應更是讓全車笑到斷氣，網民直呼這集是史上最搞笑一集。