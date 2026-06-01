黃宗澤聽海兒養蛇秒變「尖叫王」 神級金句頻出網民笑爆
黃宗澤聽到養蛇秒變尖叫王
節目中當主持問到會否接受女朋友養蛇時，黃宗澤一秒變臉發出高分貝尖叫「唔得！𠹌唔得！」，整個人往後縮並瘋狂搖頭。海兒這時冷不防拋出「我養蛇」三個字，讓黃宗澤崩潰指著她們大罵「你哋兩個好嘢！特登咁樣嚟陰我係咪啊？」他的靈魂深處抗拒表現，配上極度誇張的肢體動作，瞬間成為全場焦點。當海兒一臉正經地描述蛇會陪睡覺很溫暖時，黃宗澤更是滿臉寫著無法理解與嫌棄。
海兒淡定講驚悚細節逼瘋黃宗澤
最讓黃宗澤崩潰的是海兒分享自己去蛇舖被「BB豬鼻蛇」咬住手的經歷。海兒非常平淡地說因為怕弄傷小蛇，加上牠咬住後一直扭動搣不開，所以她只好「由得佢頂咗喺度五分鐘」，而且這品種「有少少毒」。黃宗澤聽到這番狠人言論後整個人徹底瘋掉，拍著車門崩潰大吼「五分鐘？！由得佢？！佢後尾流咗成地喇叭牌啊？！」吐槽海兒可能中毒拉肚子拉到滿地都是。這種一冷一熱的極端反差，造就了百看不厭的綜藝名場面。
黃宗澤神級金句爆笑全場
當陳家怡提到網上傳聞蛇會躺在主人身邊量長度看能否生吞時，黃宗澤智商突然上線發出神吐槽。他笑到口齒不清地說新聞上的蟒蛇連一頭牛都吞得下，生吞整個人根本輕而易舉，一邊爆笑一邊大喊「隔籬屋陳師奶個仔冇咗囉！」這種港式無厘頭的鄰居聯想，配上他笑到結巴的「吞個人、啊唔係、吞隻人」，直接讓全車笑到斷氣。他還發揮超強想像力，描述如果蛇躺在身邊會一邊蠕動發出嘶嘶聲，一邊「量下個牙膏夠唔夠大」測量嘴巴張開度。
網民狂讚史上最搞笑一集
這段長達兩分多鐘的「海兒養蛇論」在網上瘋傳，網民紛紛留言大讚。有網民表示「笑到噴飯」「估唔到黃宗澤都咁搞笑」，更有人直指「隔籬屋陳師奶個仔冇咗，呢句真係忍唔住笑了」。不少觀眾認為這集是《恨駕女團》開播以來最好笑的一集，「咁多集今集真係最好笑」「睇一次笑一次」「笑到標眼水」等留言不斷湧現。有網民更分析海兒的反應「覺得海兒好似慢幾拍咁，轉數好低咁」，認為她有偶像包袱要顧形象，不夠另外兩位那麼放得開。
黃宗澤搞笑天分獲網民認可
網民對黃宗澤在節目中的搞笑表現大為讚賞，有人留言「一個夠膽出歌自嘲自己嘅人點會唔搞笑」，提到他早前推出的自嘲歌曲《發夢之王》。觀眾認為黃宗澤與陳家怡的互動特別有火花，「呢part仲覺得bosco同家怡好合拍tim，可以一齊做主持」。不少網民表示會繼續追看《恨駕女團》，期待更多爆笑時刻，「恨駕女團我集集追，呢集係第一次笑到我標哂眼水，笑到停唔到」。