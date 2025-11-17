《新聞女王2》片酬表瘋傳 黃宗澤霸氣4字回應引熱議
《新聞女王2》熱播期間，內地網民瘋傳主要演員片酬表，指佘詩曼收100萬港元，黃宗澤僅得50萬港元，引發「港星性價比高」熱議。昨日黃宗澤出席宣傳活動時被問及此事，他的霸氣回應令全場爆笑，更反問記者一個尖銳問題。
黃宗澤霸氣反擊片酬傳聞
早前活動被追問網傳50萬港元片酬一事，黃宗澤毫不客氣地反問：「咁你都信？我嘅片酬外界點會知啫？你過濾吓先啦，點會知道我哋合約啫，係咪先？」被繼續追問「應該唔只咁少？」時，他更加直接回應：「唔通我話你知有幾多咩，哈哈！大家都係搏個眼球啫。」最後更反將一軍問記者：「你會唔會話我知你幾錢人工呀？咁咪係囉，仲要我講你先講。」整個回應過程展現出他的機智和幽默感。
微博瘋傳《新聞女王2》片酬表
早前有微博博主發布《新聞女王2》主要演員片酬名單，聲稱佘詩曼今次收取100萬港元，相比第一部的47萬港元大幅提升。其他主演方面，黃宗澤和李施嬅各收50萬港元，高海寧35萬港元，王敏奕和鄧智堅約20萬港元，何廣沛則僅有11萬港元左右。這份網傳名單引發內地網民熱烈討論，不少人感嘆香港演員片酬相對內地明星來說確實偏低，直言「港星性價比高」。
佘詩曼曾公開好奇黃宗澤收入
有趣的是，在早前一次宣傳活動中，佘詩曼曾當眾問黃宗澤片酬多少，黃宗澤當時搞笑回應：「不知道！因為我從來都不過問片酬。」可見連演員之間也會好奇對方的收入情況。佘詩曼過往曾透露，在內地拍三部戲的片酬已等於在TVB十年的收入，反映出兩地市場的巨大差距。她的好友梁思浩也曾在網上節目笑指，佘詩曼接拍《新聞女王》的片酬，恐怕不夠她開工「萬歲」請劇組吃飯。
網民兩極反應激烈討論
網民對這份片酬表反應兩極，支持者認為：「香港演員有實力但片酬合理，性價比確實高過某些內地演員」、「難怪咁多港星北上發展，TVB真係畀得太少」。質疑者則表示：「呢啲數字邊個會知？肯定係估嘅」、「TVB製作費有限，唔能夠同內地市場直接比較」。亦有網民指出，仍效力TVB的演員是計「騷錢」制度，質疑這份片酬表的計算方式是否準確。黃宗澤的霸氣回應更獲得網民大讚：「回應得好醒目」、「反問得好有道理」。
