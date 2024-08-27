黃宗澤餐廳發火鬧經理影片瘋傳 官方發嚴正聲明還原事件真相
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黃宗澤（Bosco）主演的英皇電影《紮職3》即將在8月29日（星期四）上映，近日他飛到馬來西亞參加電影的宣傳活動，昨日（26日）卻有一段疑似偷拍的影片在網上瘋傳，片中可見他在餐廳發火大鬧經理和侍應，引起網民熱議！
黃宗澤 為一碟乾炒牛河大發雷霆
形象向來親民的黃宗澤，在片中因侍應上錯菜而大發雷霆，嬲爆鬧：「叫你經理嚟，痴線！乾炒牛河都有嘅！」之後穿著西裝的經理向他送上另一份餐點，黃宗澤初頭表示滿意，但隨即又說：「等等先，我唔食花生㗎，你畀花生我做咩？上網check下都知我唔食花生㗎啦！」經理即時道歉並表示會叫廚房再整過，黃宗澤卻大力拍枱並發火說：「幾點呀！仲整過，仲要我等！」
影片瘋傳網民信以為真
這段影片被不同網民放上網，有網民更加上標題：「本來還很開心巧遇明星，哪裡知道坐下來一會兒就吃到這麼大的瓜。」以表明是親身經歷。有網民信以為真，更分析指經理和侍應身上沒有收音咪，而黃宗澤身上的Versace衣著與他出席活動時的打扮相同，認為事件是真實發生，而非拍戲，驚訝表示：「未見過佢咁惡。」又指責黃宗澤不懂尊重人。
網民熱議黃宗澤演技太浮誇
不過有不少網民就相信黃宗澤只是在拍戲，因為他的衣服上夾著收音咪，有網民更直指他的演技太浮誇：「很明顯是拍劇啦，那麼TVB的對白」、「好假，佢啲戲好誇」、「黃宗澤啲戲不嬲都係咁樣」、「好假～都冇粗口嘅」、「麻煩注意下，他的衣服那裡夾著麥克風，隨便污衊人家」、「假到呢，啲對白唔好次次都咁例牌得唔得？」等。
電影公司發聲明：絕無欺人之意
今日（27日）下午馬來西亞的電影發行公司 Mega Films Distribution 就在社交網發表嚴正聲明，指出影片是黃宗澤為了宣傳新戲《紮職3》而拍，更上載他們所拍的完整影片，以還原事件真相：
【嚴正聲明 | OFFICIAL STATEMENT】
針對近日網絡流傳有關 #黃宗澤 視頻，本公司特此聲明全段內容實為還原電影《紮職3》凌厲緊湊的劇情氛圍！
感謝各方影迷正義相挺， #黃宗澤 作為 #紮職 之首，向來以身示道，絕無欺人之意，更不曾仗勢逼人！
電影 #紮職3 ，8月29日，盛請全馬影迷，同仇敵愾！
撰文：東方新地圖片來源：IG@boscomine、IG@megafdmy、FB影片截圖