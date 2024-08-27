黃宗澤餐廳發火鬧經理影片瘋傳 官方發嚴正聲明還原事件真相

黃宗澤（Bosco）主演的英皇電影《紮職3》即將在8月29日（星期四）上映，近日他飛到馬來西亞參加電影的宣傳活動，昨日（26日）卻有一段疑似偷拍的影片在網上瘋傳，片中可見他在餐廳發火大鬧經理和侍應，引起網民熱議！

