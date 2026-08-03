45歲黃宗澤大馬巧遇胡杏兒老公李乘德 前度現任破天荒做出一舉動震撼全網
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45歲視帝黃宗澤近日於馬來西亞吉隆坡一間食肆用膳時，意外巧遇舊愛胡杏兒丈夫李乘德，令這對前度與現任罕有同場。李乘德當時正準備出席楊明與莊思明婚禮，雙方碰面後隨即上演一幕破天荒互動。這段兩男相遇零尷尬並做出驚人舉動之片段後續在網絡瘋傳引發極大迴響。
黃宗澤大馬食肆巧遇李乘德畫面震撼
黃宗澤早前飛抵馬來西亞吉隆坡出席活動後，打扮低調並戴上黑色漁夫帽及口罩與友人前往當地著名餐廳食飯，正當準備離開之際，剛好遇上飛抵當地準備參加楊明與莊思明世紀婚禮並同在該餐廳用膳之李乘德。當時李乘德一眼認出戴住口罩掩蓋半面容貌之舊愛前男友，隨即主動上前展現非凡風度，令這場極具戲劇性場面被在場人士全程拍下。
前度現任世紀擁抱零尷尬展現高度專業
面對突如其來碰面，雙方未有表現避忌，李乘德馬上企起身與男方握手打招呼，更主動伸出雙臂攬住對方及輕拍其後背，雙方寒暄數句後再度溫馨地大方相擁。整個互動過程中氣氛融洽，兩人全程保持從容不迫態度處理這次罕見同框，現場人士隨即將這段前度與現任和諧共處之真實畫面完整紀錄。
黃宗澤胡杏兒八年情史回帶再掀起熱議
回顧這段為人熟知感情史，現年45歲視帝黃宗澤早於2005年因合作拍攝無綫劇集《我的野蠻奶奶》與劇中女主角胡杏兒擦出愛火，兩人一度被外界視為圈中金童玉女，惟雙方最終於2012年對外宣佈分手結束長達8年戀情。其後女方於2015年與現任丈夫拉埋天窗，婚後共育有三名兒子，更曾大搞派對慶祝結婚十周年。
網民瘋狂轉發直擊片段留言大讚擁抱者
相關野生捕獲片段於網絡曝光後隨即被大量轉發，大批網民對這次世紀同框感到相當震驚並紛紛湧入社交平台熱烈討論。有網民直接留言表示「完全估唔到前度同現任可以咁大方」，亦有人重提李乘德早前夜場風波並留言指「果然絕對不負擁抱者稱號」，網絡上充斥著大量截圖與相關討論文章。
資料或影片來源：原文刊於新假期