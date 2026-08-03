45歲黃宗澤大馬巧遇胡杏兒老公李乘德 前度現任破天荒做出一舉動震撼全網

45歲視帝黃宗澤近日於馬來西亞吉隆坡一間食肆用膳時，意外巧遇舊愛胡杏兒丈夫李乘德，令這對前度與現任罕有同場。李乘德當時正準備出席楊明與莊思明婚禮，雙方碰面後隨即上演一幕破天荒互動。這段兩男相遇零尷尬並做出驚人舉動之片段後續在網絡瘋傳引發極大迴響。