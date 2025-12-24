萬千星輝2025｜黃宗澤獲半個電視圈力撐角逐視帝 汪明荃大讚1點耳目一新

黃宗澤憑《新聞女王2》Kingston一角成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》視帝十強，其「嘴賤」演技令觀眾又愛又恨，更獲得半個電視圈力撐支持。從汪明荃到苗僑偉，眾多圈中好友紛紛拍片為他拉票，而粉絲更自發製作創意宣傳品，今晚平安夜將在旺角街頭派發，為Bosco最後衝刺造勢。