萬千星輝2025｜黃宗澤獲半個電視圈力撐角逐視帝 汪明荃大讚1點耳目一新

黃宗澤憑《新聞女王2》Kingston一角成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》視帝十強，其「嘴賤」演技令觀眾又愛又恨，更獲得半個電視圈力撐支持。從汪明荃到苗僑偉，眾多圈中好友紛紛拍片為他拉票，而粉絲更自發製作創意宣傳品，今晚平安夜將在旺角街頭派發，為Bosco最後衝刺造勢。

汪明荃大讚黃宗澤演奸角耳目一新

汪明荃特意拍片力挺黃宗澤角逐視帝，她表示「今年視帝我睇好Bosco！多年前合作《野蠻奶奶》時他還帶點小子氣，搞笑又生動；這次在《風華背後》演大律師有模有樣，在《新聞女王2》演奸角更是耳目一新——不是凶神惡煞，而是不經意地『陰濕』，角色設計好，演得更好。努力咁多年，祝福他奪得視帝！」阿姐的讚賞可謂對黃宗澤演技的最高肯定。

Kingston角色賤格討喜獲網民熱議

在《新聞女王2》中，黃宗澤飾演的Kingston「Mean精」上身，對白涼薄卻句句到肉，配合豐富表情令觀眾又愛又恨。網民紛紛表示「角色賤格得嚟好討喜」，更有不少人戲言若他奪得視帝，要公開「審判」Kingston的毒舌行徑，足見角色塑造極為成功，深入民心。黃宗澤笑言回應「多謝大家『恨』我呢個角色，代表我演得夠真啦！」

半個電視圈齊齊為黃宗澤拉票

《新聞女王2》同劇演員鄧志堅、高海寧、陳曉華、龔慈恩、蔣祖曼、袁富華、王敏奕、吳業坤等先後拍片為黃宗澤拉票，可見其人緣與演技同樣獲肯定。正在合作《風華背後》的劇組演員包括蔡少芬、譚耀文、鄭希怡等亦紛紛發聲支持，連圈中好友苗僑偉、歐陽震華、鍾嘉欣、吳啟華及蔡潔等亦公開拍片打氣，片中幽默自問自答「今年視帝係邊個？」「梗係《新聞女王2》Kingston黃宗澤啦！」

粉絲平安夜旺角街頭派發創意宣傳品

為助黃宗澤爭奪視帝，粉絲自發製作多款創意宣傳品，包括《新聞女王2》中Kingston的一比一紙牌立像，以及印有其經典表情的「壓力饅頭表情包」，將於今晚12月24日平安夜在旺角街頭派發，為Bosco最後衝刺拉票。《2025萬千星輝頒獎典禮》將於明年1月4日舉行，視帝公眾投票則於12月28日晚上11時59分截止，且看黃宗澤能否憑Kingston一角再下一城，登上視帝寶座。

