黃宗澤首度回應蔡潔連續5年慶生話題 一細節洩露真實關係

45歲黃宗澤日前迎來生日，《風華背後》劇組為他準備驚喜派對，現場星光熠熠，除了朱茵、蔡少芬等一眾花旦外，緋聞女友蔡潔再度現身慶祝。豈料網民發現一個驚人細節，原來蔡潔已經連續第5年為Bosco慶生，兩人「好朋友」關係背後的緣份玄機再度引發熱議，而Bosco更在採訪中首度回應這個敏感話題！