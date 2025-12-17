黃宗澤首度回應蔡潔連續5年慶生話題 一細節洩露真實關係
蔡潔連續5年從不缺席黃宗澤生日
忙於拍攝新劇《風華背後》的黃宗澤日前迎來45歲生日，劇組特別參考其在《新聞女王2》引起熱議的CHANEL手袋造型，訂製1:1復刻蛋糕並搭配大燒豬。現場除了譚俊彥、丁子朗外，更有朱茵及緋聞女友蔡潔等女神「包圍」祝賀。Bosco穿著律師袍驚喜現身，與眾人合唱魔性生日歌，氣氛歡樂，他笑言沒想到手袋造型如此受關注，並透露生日願望是新劇收視大好，以及世界無災無難、人人健康平安。
網民發現蔡潔5年來無處不在的身影
不過有心水清的網民將焦點放在Bosco的緋聞女友蔡潔身上，事關今年已是她連續第5年陪伴Bosco慶祝生日，兩人關係再度引發網民熱議。Bosco近年的慶祝生日，蔡潔的身影可謂「無處不在」，兩人的緣分始於合作拍劇，且連續五年的重要時刻都有對方參與。去年Bosco 44歲生日時，獲胡定欣、高海寧、張曦雯等花旦慶祝，當時蔡潔表現最為雀躍，合照時緊貼壽星公，表現儼如女朋友一般自然，交情非淺。
黃宗澤前年感性留言暗藏玄機
更令人玩味的是，前年Bosco在43歲生日時曾於社交網感性留言：「祝我生日快樂，不經不覺原來我跟我的好朋友連續過了三個生日呢！」當中一句「我的好朋友」被心水清的網民解讀為對蔡潔的隔空傳情。黃宗澤與蔡潔近年多次合作，已成為觀眾心中的新一代螢幕情侶，雖然多次傳出地下情秘戀，但兩人對外一直以「好朋友」相稱並否認戀情。
身體語言難掩親暱關係
不過身體語言卻難掩親暱，有網民曾發現Bosco曾大方分享與蔡潔的單獨合照，而與其他藝人則多為大合照。此外在昔日的慶生大合照中，Bosco亦被發現唯獨搭著蔡潔的膊頭，對女方明顯特別照顧，身體接觸顯得平常自然，難怪Bosco笑容滿面。兩人雖然口口聲聲說是「好朋友」，但種種細節都顯示他們的關係絕非一般同事咁簡單。
黃宗澤首度回應連續5年慶生話題
面對外界對於蔡潔連續5年為他慶生的關注，黃宗澤在採訪中亦有回應，更直接表示「同蔡潔連續5年過生日過到厭」，這個神秘回應立即引起網民熱烈討論。到底Bosco這句話是真心話還是故意轉移視線，相信只有當事人心裡最清楚。而樂易玲作為TVB高層兼劇集監製，今次亦有到場為愛將慶生，可見對黃宗澤的重視程度。
網民熱議兩人真實關係
網民對於兩人的關係議論紛紛，有人認為「連續5年都有佢份，呢個唔係普通朋友關係」，亦有人表示「身體語言好明顯，佢哋肯定有嘢」。更有網民直接留言「唔好再扮朋友啦，大家都睇得出」，顯示觀眾對於兩人的「好朋友」說法並不完全買賬。無論如何，蔡潔連續5年為黃宗澤慶生這個事實，確實為兩人的關係增添了不少想像空間。