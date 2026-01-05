黃宗澤雙料封帝爆喊內幕曝光 自爆會大肆慶祝 最想灌醉樂易玲
黃宗澤自爆獲大灣區視帝即洩氣
向來給人陽光形象的Bosco在後台接受訪問時，毫不掩飾內心真實想法。他坦承當獲頒「大灣區最喜愛TVB男主角」時，心中立即打定輸數：「我心諗死嘞，破咗道氣！」這種直率的表達方式令人意外，原來連藝人自己都會有這種「得個安慰獎」的心理落差。不過當他見到苗僑偉走出來擔任頒獎嘉賓時，心情又重新燃起希望，「又好似有啲希望喎」，可見他對這位前輩的信任和期待。
三哥苗僑偉手上接獎感動爆喊
最令黃宗澤感動的是能夠在苗僑偉手中接過視帝獎座。他激動地表示：「因為三哥真係睇住我大，三哥三嫂真係睇住我大，好開心可以喺三哥手上攞到呢個獎！唔知係邊個請佢過嚟，多謝請佢嚟頒獎嘅人！」這份師父徒弟般的深厚情誼，加上台下一眾看著他成長的前輩如姜大衛、曾志偉等，以及播放已故藝人雪妮和唐佳生前片段的催淚時刻，令他在台上完全控制不住情緒。
黃宗澤搞牛奶宴慶功最想灌醉樂易玲
談到慶祝方式，黃宗澤透露會先與朋友兄弟聚餐「自己興奮一下先」，之後再宴請邵氏所有同事。最有趣的是他竟然想要「灌醉樂小姐（樂易玲）」，並開玩笑說要搞「牛奶宴」，「淨係飲奶，冇飯食，簡簡單單咁慶祝啦」。他特別感謝樂易玲和一眾同事在聖誕期間放棄假期陪他跑宣傳活動，「聖誕真係感激佢哋，放棄自己假期同我一齊跑，真係好多謝佢哋！」
一奸即中要轉戲路？黃宗澤笑言要研究
有趣的是，黃宗澤過去多年演正義角色從未獲獎，今次憑奸角竟然「一擊即中」連奪兩獎。他笑言：「唔知點解，以前拍好多正義角色冇攞獎，今次做衰人即刻攞兩個獎，要研究下。咁係咪即係以後都要走奸角路線呀？」這種自嘲式的反思令人會心一笑，也反映出演藝圈「好人難做」的現實。他一度擔心之後會長期被定型為奸角，但同時也對《新聞女王》可能開拍電影版表示歡迎和期待。
曾志偉卸任黃宗澤不捨但支持
對於無綫總經理曾志偉宣布1月中卸任，黃宗澤表示驚訝但理解：「我都好驚訝，不過佢辛苦咗咁耐，以佢嘅地位及年紀去享受吓啦。」他認為曾志偉已經為娛樂圈貢獻良多，現在是時候享受人生，「咁如果佢話想休息去旅行，或者飲飲食食係享受，咁就那就去做囉！」他更開玩笑說或許曾志偉休息兩年後又會「身痕」重新出山。
網民熱議黃宗澤終於封帝
黃宗澤首度封帝的消息在網上引起熱烈討論，不少網民都為這位實力派演員感到高興。有網民留言：「終於等到Bosco封帝，實至名歸！」、「演咗咁多年終於有回報」、「Kingston呢個角色真係演得好好」。也有網民調侃他的「一奸即中」理論：「原來做好人冇獎攞，做壞人就有獎」、「以後Bosco專攻奸角啦」。對於他想灌醉樂易玲的玩笑話，網民也紛紛表示：「樂小姐酒量應該好好」、「Bosco你小心被炒魷魚」。