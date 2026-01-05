黃宗澤雙料封帝爆喊內幕曝光 自爆會大肆慶祝 最想灌醉樂易玲

45歲黃宗澤憑《新聞女王2》奸角「Kingston古肇華」首度封帝，同時獲頒大灣區視帝雙料榮譽，但得獎一刻竟然哭成淚人！這位入行多年的實力派男星坦言獲獎心情極度複雜，更自爆當聽到大灣區視帝得主是自己時，內心瞬間「洩氣」以為無緣真正視帝寶座，直到見到「三哥」苗僑偉走出來頒獎才重燃希望，最終聽到自己名字時眼淚狂湧而出。