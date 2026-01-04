萬千星輝2025|黃宗澤首奪視帝激動爆喊！擊敗羅子溢林保怡

黃宗澤今晚在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中首次奪得視帝殊榮，這位實力派演員憑《新聞女王²》中的精彩演出終於登上TVB最高榮譽寶座。當他聽到自己名字被宣布時，激動得當場落淚，在台上哽咽表示「我覺得我係一個好幸運嘅人，多謝佢哋好錫我，原來我攞獎真係會喊」，真情流露的一刻令全場觀眾為之動容。