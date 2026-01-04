萬千星輝2025|黃宗澤首奪視帝激動爆喊！擊敗羅子溢林保怡
黃宗澤今晚在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中首次奪得視帝殊榮，這位實力派演員憑《新聞女王²》中的精彩演出終於登上TVB最高榮譽寶座。當他聽到自己名字被宣布時，激動得當場落淚，在台上哽咽表示「我覺得我係一個好幸運嘅人，多謝佢哋好錫我，原來我攞獎真係會喊」，真情流露的一刻令全場觀眾為之動容。
黃宗澤首奪視帝激動落淚
黃宗澤在《新聞女王²》中飾演的角色層次豐富，展現出成熟演技功底，獲得觀眾和業界一致認可。這次奪獎對他而言意義重大，因為這是他演藝生涯中首次獲得TVB視帝榮譽。他在台上的感謝辭充滿真摯情感，特別提到身邊人對他的支持和愛護，令人感受到他內心的感激之情。值得一提的是，他剛剛才在大灣區視帝獎項中獲獎，今次再度奪得TVB視帝可謂雙喜臨門。
羅子溢林保怡成最大競爭對手
今屆視帝競爭異常激烈，羅子溢憑《金式森林》表現出色，被視為奪獎大熱門之一。他在劇中的角色塑造深入人心，演技層次豐富獲得業界高度評價。另一位強勁對手林保怡回巢TVB後，憑《刑偵12》展現深厚演技功底，這位資深演員的回歸為今屆視帝戰況增添不少看點。張振朗憑《奪命提示》、陳豪憑《俠醫》中的出色表現躋身最後五強。
最後五強實力平均難分高下
根據業界分析和觀眾投票趨勢，今屆視帝最後五強預測名單包括羅子溢《金式森林》、黃宗澤《新聞女王²》、林保怡《刑偵12》、張振朗《奪命提示》以及陳豪憑《俠醫》。
