45歲視帝黃宗澤沙田街市買餸被捕獲 一抽二掕毫無架子背後原因勁心酸

45歲視帝黃宗澤憑《新聞女王2》Kingston一角成功登上事業巔峰，北上吸金力暴增，名利雙收成為今年當紅炸子雞。然而就在事業如日中天之際，這位雙料視帝竟被網民野生捕獲現身沙田街市買餸，毫無架子地「一抽二掕」提着大袋小袋，貼地程度令人意外！