45歲視帝黃宗澤沙田街市買餸被捕獲 一抽二掕毫無架子背後原因勁心酸
黃宗澤沙田街市買餸被捕獲毫無視帝架子
近日有網民在沙田街市目擊黃宗澤親自落街市買餸，只見他左肩孭了一個大袋，右手提着幾袋餸菜，戴上口罩和Cap帽低調行走。走出街市後，黃宗澤將「戰利品」逐一擺上私家車，期間發現有網民拍攝，他只是淡然望了一眼便繼續自己的事，私下生活相當低調。有網民爆料指黃宗澤在凍肉鋪買餸，完全沒有視帝架子，表現十分貼地。
網民讚香港明星貼地不會瘋狂打擾
黃宗澤街市買餸的照片在網上流傳後，不少網民都大讚他居家一面，「想不到黃宗澤這麼居家」、「香港明星好貼地」。更有網民欣賞香港市民的質素，「香港市民不會瘋狂打擾他們」，認為這種互相尊重的文化值得讚賞。事實上，黃宗澤早前亦曾被拍到在大排檔打邊爐，可見他私下生活確實相當平民化。
黃宗澤與媽媽相依為命堅持不婚主義
黃宗澤之所以如此居家，與他的成長背景不無關係。他出生前父母已經離異，從小和媽媽相依為命，媽媽為賺錢撫養他曾一日打兩份工，早上做文員，夜晚則在日用品連鎖店做點貨，每晚做到深夜11、12點才放工。因此黃宗澤自小學會照顧自己，媽媽返內地工作時只擺低100蚊讓他自己搞掂，他亦不時要在親戚家輾轉寄居，造就了他獨立自主的性格。
黃宗澤死後身家可留給女友但拒絕結婚
成年後黃宗澤拍過不少拖，但至今仍是圈中筍盤。他曾透露媽媽愛趕走女朋友，更笑言「所以現在更好，不結婚，激死她，哈哈！」直至今年接受香港電台第一台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，他的不婚立場依然未有改變。訪問中他坦言從未曾對婚姻抱有幻想，即使遇上心儀對象也會向對方表明立場「我死後，整副身家都可以留給你，但我不會結婚」，可見他對不婚的堅持程度。
胡杏兒七年情最為人知金童玉女終分手
提到黃宗澤的感情史，最為人所知的當然是與胡杏兒的七年情。當時兩人因合作拍攝《我的野蠻奶奶》而相戀，一度是觀眾心目中的金童玉女，但雙方於2012年接受訪問時證實分手，結束了這段備受關注的戀情。分手後黃宗澤雖然不時被目睹與女伴出雙入對，異性緣之旺令人羨慕，但始終未有再公開任何戀情。