麻雀樂團｜黃庭鋒天台金句惹共鳴 自揭因一事體會住家飯溫暖 苦練麻雀竟得一場戲？

熱播劇《麻雀樂團》昨晚（30日）劇情掀起高潮！劇中飾演譚俊彥細佬「程朗」的黃庭鋒，在天台力勸街坊時爆出一段關於「住家飯」的感人金句，觸動無數觀眾心弦，引起全網巨大共鳴。原來戲外黃庭鋒對此亦有極深體會，更向傳媒自揭最近因一個身體小手術，才重新感受到家庭溫暖，究竟背後發生了什麼事？