麻雀樂團｜黃庭鋒天台金句惹共鳴 自揭因一事體會住家飯溫暖 苦練麻雀竟得一場戲？
36歲黃庭鋒即時日文翻譯盡收好評 學歷背景起底 曾任體育老師帶隊領冠軍
黃庭鋒天台爆金句 網民大讚勁有共鳴
昨晚播出的《麻雀樂團》中，黃庭鋒飾演的程朗為勸阻一位想做傻事的老街坊，在天台上演了一場感人肺腑的內心戲。他對老街坊說的一番話：「無錢咪無錢，最緊要一家人開心，由細到大，大佬都一定要我哋返屋企食晚餐，佢話住家飯冇味精，食得開心同健康。後尾大個之後，我同程晴先發覺呢餐飯真係好緊要，唔係因為呢餐飯食啲咩，最緊要一家人齊齊整整咁樣先係最開心。」這段對白完美點出劇集核心，即「回家吃飯」對香港人的重要意義，不少觀眾表示被深深觸動，大讚劇情貼地又有共鳴，將家庭溫馨感描寫得淋漓盡致。
黃庭鋒自揭鼻手術後體會家庭溫暖
劇中程朗重視家庭，戲外的黃庭鋒亦是如此。他接受訪問時坦言，劇中三兄妹的吃飯場口讓他感覺特別溫馨甜蜜，也勾起他對自家飯的回憶。他透露：「因為我依家搬咗出去住，加上工作忙嘅關係，所以相比以前同屋企人一齊食飯少咗好多。」然而，他接著自爆最近因鼻子做了一個小手術，多了時間回家吃飯，讓他重新體會到那份難以言喻的窩心感覺，直言：「嗰種窩心感覺好難形容。」
為角色苦練麻雀 點知得一場戲
為了演活「麻雀世家」的成員，黃庭鋒在開拍前下足苦功。他自爆以為劇中會有大量打牌場口，特意「搵屋企人惡補」麻雀技術，務求在鏡頭前展現專業。豈料，他拿到劇本後才發現，由於大哥譚俊彥的角色非常保護弟妹，不希望他們沾手太多，結果他整部劇竟然只有一場戲需要碰到麻雀！雖然苦練成果無用武之地，但也足見其敬業態度。他亦分享，為了盡快建立三兄妹的感情，早在圍讀第一天便主動約齊譚俊彥和胡敏芝對戲，希望撞出更多火花，令演出效果更真實。
監製羅永賢點名大讚：佢個樣好正氣
黃庭鋒的努力沒有白費，監製羅永賢在受訪時就對他讚不絕口。羅永賢直言，早在《愛美麗狂想曲》時已留意到黃庭鋒，並大讚他是個努力認真的年輕人。監製對他的印象極佳：「我覺得佢個樣好正氣，成個人感覺好乾淨，可能佢係運動員嘅關係，有個好健康嘅體魄。」監製更表示，想像到黃庭鋒穿上制服的畫面，認為他充滿陽光感覺，與「程朗」這個角色完美契合，因此認定他是最佳人選。