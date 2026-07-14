靚女主播「翻版張栢芝」過檔TVB 高顏值背景曝光！網民激讚：毫無瑕疵
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無綫新聞台一向多靚女主播，近日出現一位令觀眾眼前一亮的新面孔！前Now新聞台財經記者黃式怡正式過檔TVB擔任主播，今年2月她在旺角街頭採訪時的一段畫面已經引起網民瘋傳，皆因其外貌與張栢芝極為相似，加上身材保持極佳，令她未正式坐枱已成為話題人物。
黃式怡旺角街訪畫面驚鴻一瞥惹關注
今年2月，黃式怡仍在Now新聞台擔任財經記者期間，一段她在旺角進行街頭採訪的畫面在網上廣泛流傳。片段中黃式怡以清爽造型出鏡，五官精緻、皮膚白皙，加上身形纖瘦有致，即時吸引大批網民目光。不少人翻查其背景，發現她曾任瑜珈老師，難怪體態保持得如此出色。其後消息傳出她已過檔無綫新聞台，正式以主播身份出鏡坐枱，令一眾「新聞迷」相當期待。
黃式怡由Now新聞台轉投無綫新聞台，本人亦未有在社交平台上公開回應外界對其外貌的討論。不過從她已正式出鏡坐枱的情況來看，觀眾日後將可在無綫新聞時段見到這位「翻版張栢芝」。
黃式怡曾任瑜珈老師身形苗條
黃式怡的職業經歷相當多元，她在投身新聞行業之前曾擔任瑜珈老師，其後加入Now新聞台任職財經記者，累積了一定的鏡頭前經驗。如今她再度轉換跑道，由財經記者搖身一變成為無綫新聞台主播，角色轉變頗大。而她過往的瑜珈教學背景，亦解釋了為何她能維持良好體態。
網民大讚似張栢芝皮膚毫無瑕疵
黃式怡的出現隨即在網上引發熱議，不少網民將她與張栢芝作比較。有網民留言表示：「真係有幾分似張栢芝」，亦有人仔細分析：「眼似、鼻似、面型似、髮型似」，認為整體輪廓確實神似。另有網民大讚：「佢係瑜珈老師身形好正」、「皮膚好似毫無瑕疵」，對這位新主播的外貌和身形給予極高評價。
圖片來源：TVB 83台、NowTV、微博圖片、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期