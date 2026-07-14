靚女主播「翻版張栢芝」過檔TVB 高顏值背景曝光！網民激讚：毫無瑕疵

無綫新聞台一向多靚女主播，近日出現一位令觀眾眼前一亮的新面孔！前Now新聞台財經記者黃式怡正式過檔TVB擔任主播，今年2月她在旺角街頭採訪時的一段畫面已經引起網民瘋傳，皆因其外貌與張栢芝極為相似，加上身材保持極佳，令她未正式坐枱已成為話題人物。