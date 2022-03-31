逐流時代｜黃德斌激咀麥明詩只屬小兒科 30年前曾床戰「愛美神」陳寶蓮
黃德斌激咀麥明詩成焦點
亞視嘅OTT平台推出自家劇《逐流時代》已於日前播出，唔少觀眾認為呢集最有睇頭嘅係麥明詩著比堅尼上水，睇到麥子樂眼都唔眨，勁誇張。麥明詩仲喺社交網 hashtag咗麥子樂：「有人成世未見過女人」。咁麥子樂要跟黃德斌學吓嘢喇！事關黃德斌日前出席宣傳活動，提起喺同劇激咀麥明詩，佢係話全完冇壓力，果然見慣世面！入行逾30年，同咁多女演員合作過，原來真拍過唔少激情戲。
盤點黃德斌拍過嘅激情戲
1）無綫《婚姻合伙人》黃德斌連咀兩女
黃德斌喺《婚姻合伙人》飾演霸氣總裁邢呇，同俏護士湯洛雯互生情愫，媾女媾到極致嘅黃德斌仲頻頻使出冧招，喺湯洛雯反表白嗰集，兩人喺更衣室情不自禁激咀，足足十秒嘅咀嘴戲，仲成為咗當時湯洛雯入行以嚟最激嘅戲，劇集出街嗰陣，湯洛雯仲話唔好意思叫父母睇，成為觀眾茶餘飯後嘅話題。
黃德斌先咀湯洛雯，後啜高海寧
黃德斌喺《婚姻合伙人》相當有艷福，除咗咀過湯洛雯，仲有場泳池中激吻高海寧嘅戲，高海寧嗰陣坦言以前拍咀戲會怕醜臉紅，搞到頻頻NG，嗰次就被導演點醒咗，一Take過就完成，可想而知幾瞓身幾投入。
2）無綫《珠光寶氣》黃德斌床戰邵美琪
《珠光寶氣》話晒係豪門恩怨劇，角色人物關係一定好複雜，劇中飾演同性戀嘅黃德斌實質就暗戀好友兼拍檔林保怡，之後又同情敵邵美琪假結婚。其中有一場戲，講邵美琪借醉生擒黃德斌，由酒吧色誘到上房，但黃德斌就十分唔情願，係咁推開對方，不過又攬又錫，氣氛相當火辣。
3）無綫《心戰》黃德斌激吻簡慕華
曾經被觀眾評為神劇嘅《心戰》，簡慕華同黃德斌都係飾演陳豪嘅心魔，造型相當搶鏡，德斌嘅《 V煞》look迷死一班叔叔控妹妹。而簡慕華係代表住陳豪嘅「慾望」，所以有唔少大膽演出，好在簡慕華同黃德斌私下好熟，所以拍咀戲當日都唔會尷尬。
4）張敬軒《俏郎君》MV激戰半祼周家怡
張敬軒嘅MV向來都拍得好有心思，黃德斌同周家怡喺《俏郎君》中飾演一對遇上奪命車禍嘅夫妻，故事係想表達經歷過生死關頭後，互相扶持就可白頭到老。既然係咁，點少得「夫妻生活」嘅劇情，兩人唔止有激情床戲，周家怡仲半裸演出，非常敬業。
5）電影《聊齋艷譚三燈草和尚》肉搏陳寶蓮
黃德斌入行無耐為生計，喺三級片盛行嘅市場環境下，佢亦接拍咗《聊齋艷譚三燈草和尚》，同對手肉搏連場。故事主要係講黃德斌因為愛上畫中嘅陳寶蓮，所以搵和尚施法抱得美人歸，票房近千萬；而另一套情慾戲《滿清十大酷刑》都有佢份。之不過，黃德斌喺拍完三級片之後竟收到無綫嘅大信封，仲導致情緒壓抑，黃德斌後來耗不少心力同時間先走出抑鬱。
6）《大叔的愛》黃德斌強吻Edan
最後不得不提去年紅到返日本嘅ViuTV《大叔的愛》，劇中黃德斌由暗戀到明戀呂爵安，甚至與結婚多年嘅簡慕華離婚，最後無奈讓愛畀盧瀚霆。黃德斌反串man爆形象，佢對呂爵安想入非非嘅愛慕之情仲變得好有喜感，角色深受歡迎。
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