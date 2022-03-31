逐流時代｜黃德斌激咀麥明詩只屬小兒科 30年前曾床戰「愛美神」陳寶蓮

由亞視OTT平台「亞洲心動娛樂」製作的自家劇《逐流時代》已於日前啟播，除了比堅尼上陣的麥明詩成功製造出不少話題之外，她與黃德斌的激咀戲同樣受到關注。但其實入行超過30年嘅黃德斌對拍攝激咀戲可以話係經驗豐富，連三級片都一樣駕馭得到！即重溫黃德斌歷年拍戲艷福！