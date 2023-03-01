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黃心穎無懼新歌喪吸負評　未受影響笑容滿面與家人外遊為二家姐女兒慶生

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黃心穎自2019年4月被爆出「安心偷食」事件後，形象一直插水！相隔近4年，她於上月情人節（14日）推出新歌《Crown Me》，MV公開12小時即破10萬views，成為全城熱話！惟《Crown Me》被插質量欠佳，洗版式吸負評，加上黃心穎在MV中瘋狂走樣，慘成網民笑柄，種種因素令黃心穎的復出計劃變得不甚樂觀…

近日黃心穎除耗逾百萬購入車位，仲身穿民服與家人外遊，據知當時為其二家姐黃心妙的女兒Livi生日，事後黃心妙亦在IG發布大合照，當中黃心穎更笑到四萬咁口，似乎無懼新歌海量式負評，心情極靚！

黃心穎 外遊心情靚 《Crown Me》洗版式吸負評，令黃心穎的復出計劃變得不甚樂觀！
《Crown Me》洗版式吸負評，令黃心穎的復出計劃變得不甚樂觀！（圖片來源：[email protected]
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎新歌《Crown Me》演出搏盡！
黃心穎新歌《Crown Me》演出搏盡！（圖片來源：[email protected]

黃心穎無懼新歌海量式負評 笑口噬噬與家人外遊慶生　　

黃心穎新歌《Crown Me》被插質量欠佳，幾乎洗版式吸負評，當中黃心穎在MV中瘋狂走樣更成笑柄，種種因素都令黃心穎的復出大計變得不樂觀…最近黃心穎就隨家人外遊，為二家姐黃心妙的女兒慶祝生日！二家姐黃心妙昨日（28日）IG釋出多張合照，仲見到佢地整家人興致勃勃身穿民族服，當中黃心穎心情極靚，全程笑口滿面，似乎無受新歌負評影響。

一家人咁開心，難怪其二姐黃心妙寫道：「Livi的生日慶祝活動～家人都是被我臨時通知，連衣服都是我幫大家準備（沒問意見 沒給選擇）謝謝經常配合著不怎麼交代很獨行的我，看著你們玩得吃得開心，然後照片美美的特別有滿足感，希望下次三妹（心慧）一家都在。#看著每張笑臉心裡滿滿的感恩和感動 #生活不易希望能溫暖身邊每一個你 #thewongs #沒有一件過三百的衣服 #穿起來都挺好看的嘛」。帖文發佈後隨即有網民留言問候黃心穎：「心妙可否幫我問候心穎謝謝！」

黃心穎 外遊心情靚 黃心穎心情極靚，全程笑口噬噬，似乎無受新歌負評影響。
黃心穎心情極靚，全程笑口噬噬，似乎無受新歌負評影響。（圖片來源：[email protected]
黃心穎 外遊心情靚
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黃心穎
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黃心穎 外遊心情靚 黃心穎與家人關係極好！
黃心穎與家人關係極好！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
黃心穎 外遊心情靚
（圖片來源：[email protected]

黃心穎面對負評態度正面 留言感謝製作團對　

黃心穎新歌《Crown Me》幾乎獲得洗版式的負評，但黃心穎就唔太介意，態度仲好樂觀！黃心穎早前的IG帖文寫道：「I love them all. Thank you my team, my dear friends. The world can have a million opinions, but your own voice matters the most.（我全都愛。多謝我的團隊，我親愛的朋友們。呢個世界可以有一百萬種意見，但是你自己的聲音才最重要）。」睇嚟黃心穎真係睇得好開！

黃心穎 外遊心情靚 帖文內容。
帖文內容。（圖片來源：[email protected]

黃心穎新歌MV300人同時在線睇直播 網民：唔好浪費時間

黃心穎新歌《Crown Me》MV在2月14日香港時間晚上8點公開，當時一公開就引來326人同時在線上看MV首播。有部分網民留言讚黃心穎有勇氣復出，並且支持她重新出發；但大部分網民都邊睇邊鬧，除了不斷提起「安心事件」另一主角許志安之外，又批評黃心穎歌藝、舞藝都麻麻，奉勸黃心穎不要浪費時間和金錢出道做歌手。

黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 趙希洛、莊思明和王子涵等人都有點讚支持黃心穎復出。
趙希洛、莊思明和王子涵等人都有點讚支持黃心穎復出。（圖片來源：[email protected]
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 一公開就引來326人同時在線上看MV首播
一公開就引來326人同時在線上看MV首播。（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
（圖片來源：網民留言截圖）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
（圖片來源：網民留言截圖）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
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黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
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黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
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黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
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黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
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黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
（圖片來源：網民留言截圖）

黃心穎新歌MV被指老土 出盡姣功露波賣性感

黃心穎在情人節發表新單曲《Crown Me》，歌詞不但自嘲叫大家盡情封佢做八婆，並自嘲Cheap等，MV簡介中亦寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜。撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」

MV中的黃心穎出盡力，雖然舞技麻麻，但都差唔多條足成首歌。服裝打扮方面亦夠性感大膽，不斷高抄曬波罅大賣性感。今次復出MV中能夠看得出黃心穎為整個MV花了許多心思，但成品卻指像70年代Disco風MV，非常老土。

黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 成個MV得兩個場景，跳舞景仲要70年Disco風MV咁款
成個MV得兩個場景，跳舞景仲要70年Disco風MV咁款。 （圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 拍MV都入曬戲
拍MV都入曬戲。（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 表情都好投入
表情都好投入。（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 雖然冇預告片嘅露波邊，但有不斷加插高抄露波罅嘅場面！
雖然冇預告片嘅露波邊，但有不斷加插高抄露波罅嘅場面！（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 黃心穎今次都出盡力，差唔多跳足成首歌。
黃心穎今次都出盡力，差唔多跳足成首歌。（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 成個MV有三個造型，其中呢個黑唇造型最破格！
成個MV有三個造型，其中呢個黑唇造型最破格！（圖片來源：[email protected] 黃心穎）
黃心穎 外遊心情靚 黃心穎
（圖片來源：[email protected] 黃心穎）

一齊睇黃心穎新MV《Crown Me》：

黃心穎好多個角度都好似蔡一智！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、網民留言截圖、[email protected] 黃心穎

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