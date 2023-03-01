黃心穎無懼新歌喪吸負評　未受影響笑容滿面與家人外遊為二家姐女兒慶生

黃心穎自2019年4月被爆出「安心偷食」事件後，形象一直插水！相隔近4年，她於上月情人節（14日）推出新歌《Crown Me》，MV公開12小時即破10萬views，成為全城熱話！惟《Crown Me》被插質量欠佳，洗版式吸負評，加上黃心穎在MV中瘋狂走樣，慘成網民笑柄，種種因素令黃心穎的復出計劃變得不甚樂觀…