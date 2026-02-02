37歲黃心穎婚後行頭幾級跳 飛美國慶生 孭8萬愛馬仕雪地打卡

37歲前港姐亞軍黃心穎嫁給RubberBand鼓手泥鯭後，生活質素明顯大躍進！日前她到美國慶祝生日，竟然在雪地中孭住價值83,800港元的愛馬仕包包打卡，豪氣程度令人咋舌。更令人好奇的是，她在當地神秘紋身慶生，卻拒絕公開圖案內容，究竟這個生日禮物有何特別意義？