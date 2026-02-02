37歲黃心穎婚後行頭幾級跳 飛美國慶生 孭8萬愛馬仕雪地打卡
黃心穎美國出生地首次慶生大晒名包
黃心穎近日與老公泥鯭飛到美國旅行，她在Instagram寫道：「1st time celebrating my birthday in my birthplace 🗽💕」，原來這是她首次在出生地慶祝37歲生日。不過最搶鏡的並非她的生日蛋糕，而是她手上那個啡色愛馬仕mini lindy手袋，市價約83,800港元，即使在雪地中都要拎住影相，可見對這個名包的珍愛程度。整個旅程中，黃心穎狂擦海鮮與羊架，享受各種美食，生活相當寫意。
神秘紋身圖案成謎網民瘋狂猜測
黃心穎透露在美國當地紋身，當作送給自己的生日禮物，但她就沒有公開紋身的具體圖案和位置。這個神秘舉動立即引起網民熱烈討論，有人猜測可能是與老公泥鯭相關的圖案，也有人認為可能是紀念性的符號。不過黃心穎選擇保持神秘，只是在社交平台上提及這個特別的生日禮物，令人更加好奇紋身背後的故事和意義。
泥鯭貼身陪伴RubberBand表演後台放閃
除了慶祝生日外，黃心穎亦有出席RubberBand在當地的表演，更晒出彩排花絮照片。相中可見泥鯭坐在架子鼓前認真彩排，而黃心穎就從後緊緊抱著老公，畫面十分甜蜜溫馨。另一張合照中，心穎拿著寫有「Happy birthday」的甜品，泥鯭則一手拿著酒杯一手攬著老婆，兩人頭貼頭大方晒恩愛，完全不介意在鏡頭前展示親密關係。
婚後行頭幾級跳擁有多個愛馬仕包包
翻查黃心穎的Instagram發現，今次並非她首次晒出愛馬仕包包。她還擁有一個約值70,000港元的藍色mini lindy手袋，以及其他不同款式的名牌手袋。對比她在2023年復出時曾宣稱為圓歌手夢，不惜賣掉收藏的畫作、手袋及首飾來套現6位數出歌的情況，現在的生活質素明顯大幅提升。近年她瘋狂到不同地方旅行，每次都會配搭不同的名牌手袋，婚後行頭愈來愈豪華。
網民熱議老公泥鯭寵妻無極限
看到黃心穎婚後的奢華生活，網民紛紛留言討論。有人表示「嫁得好真係好重要，以前要賣袋出歌，而家孭住8萬蚊袋去旅行」，也有網民認為「泥鯭真係好愛錫老婆，咩都買俾佢」。不過也有聲音質疑「之前話冇錢要賣嘢，而家又有錢買名牌，到底邊個係真？」無論如何，黃心穎現在的幸福生活確實令人羨慕，與老公泥鯭的甜蜜關係也讓粉絲感到欣慰。