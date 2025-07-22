36歲黃心穎克服恐懼街頭Busking 晒近照回應孕肚傳聞 老公泥鯭1舉動全場起哄
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曾歷「安心事件」及喪父之痛的36歲黃心穎，近年淡出幕前，昨日（21日）竟無預警現身街頭Busking，勇敢戰勝心魔公開獻唱！現場獲老公泥鯭及家人全力支持，泥鯭更在眾目睽睽下送上深情擁抱，場面極度溫馨。
黃心穎街頭驚喜獻唱 老公泥鯭溫馨抱抱
黃心穎自「安心事件」後形象插水，加上2023年經歷喪父打擊，一直絕跡公開活動。昨晚她終於踏出重要一步，在街頭舉行首次Busking。從現場照片可見，黃心穎穿上簡單便服，在鋼琴伴奏下演唱新歌《看透世間美事》等多首歌曲，臉上掛著燦爛笑容，似乎已慢慢重建信心。這次是她事隔多年再次近距離面對群眾，全家總動員現身力撐，老公泥鯭更是全程守候。在表演結束後，泥鯭立即上前給予黃心穎一個「愛的抱抱」，以行動表達無限支持，場面甜蜜溫馨，閃瞎在場圍觀的路人。
黃心穎IG剖白心聲 近照回應孕肚傳聞
表演結束後，黃心穎在社交網站上載多張照片，並寫下長文剖白心聲，坦言心情非常緊張。她激動寫道：「第一次街頭表演！真是個令人緊張卻又難忘的夜晚！」字裡行間流露著完成創舉的興奮。她更直言此舉是為了戰勝心魔：「很高興我做到了，又一次戰勝了另一個恐懼，感謝大家前來支持」。當天黃心穎身穿露腰白背心加一件運動外套，身材明顯纖瘦，並未見有孕肚。
回顧黃心穎低潮歲月 「安心事件」後嫁泥鯭重新出發
黃心穎的演藝事業可謂經歷巨變。在2019年爆出「安心事件」後，其事業及形象直插谷底，所有演藝工作被即時叫停，避走美國沉澱。直至2023年，她的人生迎來悲喜交集的一年，先是爸爸不幸病逝，令她大受打擊，曾承認情緒不穩，經常落淚。同年，她與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，在人生最低潮時找到依靠。婚後黃心穎決心轉型為獨立歌手，推出多首親自創作的歌曲，而這次街頭Busking更是她復出以來最大膽、最直接面對公眾的嘗試，象徵著她已準備好在老公支持下，翻開人生新一頁。
圖片來源：jacquelinebwong資料或影片來源：原文刊於新假期